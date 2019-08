Policía en Oaxaca encarcela por 48 horas a un burro de carga

OAXACA, Oax..- Este fin de semana, un burro de carga que pertenece a Pascual Cruz y Alejandra Mejía, de 88 y 86 años respectivamente, fue encarcelado en la comunidad de San Sebastián Río Dulce, sin motivo aparente, acción que la Red de Animalistas Unidos de Oaxaca calificó como ilegal.

De acuerdo con los propietarios, la bestia fue llevada al encierro de la localidad por órdenes del jefe de la policía, identificado como Dionisio Cruz. Desde entonces, la pareja ha intentado saber el motivo del encarcelamiento de su burro, así como de llevarle agua y comida, pero no les ha sido permitido.

Para ambos, la situación es preocupante, pues emplean al burro como animal de carga y sin él no pueden desarrollar sus actividades en el campo. Hasta este lunes, el burro cumplió 48 horas sin comida, ni bebida.

Para la red de animalistas, este acto es anticonstitucional pues los animales no gozan de derechos civiles, por lo que no pueden ser encarcelados.

Además, la organización aseveró que el caso revela prácticas de presunta corrupción de las autoridades de la comunidad, pues acusan que llegan a cobrar hasta 30 mil pesos a los pobladores, en su mayoría campesinos, por sepultar a sus muertos.

En mayo de 2017 se dio a conocer el caso de una anciana que falleció y por cinco días a su familia se le negó el derecho a ser sepultada en el cementerio de la comunidad por orden del agente municipal Carmelo López, hasta que se cubriera una cuota de 20 mil pesos.

La Red de Animalistas Unidos de Oaxaca también aseguró que integrantes de la autoridad comunitaria han destrozado cultivos y negado el derecho al uso de espacios públicos, a los vecinos que no cuentan con recursos para cubrir las cuotas que exigen las autoridades.

Tras reprobar lo sucedido, los animalistas llamaron a los turistas nacionales o extranjeros a no visitar la entidad, pues encarcelan, envenenan y sepultan vivos a los animales.