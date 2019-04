Policía Militar de Peña Nieto será la Guardia Nacional en Quintana Roo

La Policía Militar que el gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, instaló en Cancún, cambiará de nombre y sus elementos serán ahora los que conformen la Guardia Nacional, creada por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, y aprobada por el Congreso de la Unión para realizar actividades de seguridad pública.

La 10ª Brigada Militar en Quintana Roo recluta elementos en esta ciudad, desde abril y hasta octubre, para integrar la Guardia Nacional con nuevos integrantes, sumados al grueso de efectivos de la Policía Militar que, en tres meses, cambiará de nombre y de uniforme.

"Las órdenes que tenemos es que en unos tres meses, ya seremos de la Guardia Nacional, todo lo que es la Guardia Nacional. Ahora estamos cubriendo las vacantes de la Guardia Nacional", dijo el sargento José Adolfo López, coordinador de reclutamiento de la Brigada Militar.

En entrevista para EL UNIVERSAL, indicó que ya se está requiriendo la documentación, que consistente en tres actas de nacimiento certificadas; certificado de estudios original, mínimo Secundaria; credencial de elector, Cartilla del Servicio Militar, en caso de los hombres; el CURP, con el nuevo formato, comprobante de domicilio y una carta de antecedentes no penales.

El sargento añadió que la Guardia Nacional ocupará las mismas instalaciones de la Ciudad Militar, en la zona continental de Isla Mujeres, construidas por la Sedena en terrenos donados por el gobierno del estado, para albergar a la Policía Militar.

Al respecto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que tocó el tema con el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Alfonso Durazo, hace dos semanas, a quien expuso que el número de efectivos que dejaron en la entidad fue escaso.

Se acordó entonces el reenvío de elementos federales, luego de haber retirado a más de la mitad de los efectivos de la Policía Militar asignados, desde diciembre pasado.

"Entiendo que estarán por llegar. Todavía no tengo notificación de su llegada oficial. Entiendo que estarían llegando aquí a Cancún", expresó, al recordar que el estado invirtió millonarios recursos para la instalación de la Policía Militar, donando el terreno para la construcción de la Ciudad Militar.

Sobre el presunto envío de elementos de la Guardia Nacional, a Cancún, en estos días, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, aclaró que no hay tal.

Entrevistado por separado, el funcionario explicó que en realidad los elementos que enviarán al estado son aquellos de la Policía Militar que habían llegado en octubre por instrucción del aún presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, y que fueron retirados en diciembre por orden del nuevo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para hacer frente al combate del huachicol.

"No, lo que están haciendo es sumar y regresar elementos que se llevaron en diciembre, simplemente y están generando un proceso de coordinación a través de la Secretaría de Marina; había cerca de 3 mil 500 elementos y quedaron probablemente mil (…)

"Hay que recordar que en el cambio de estrategia que genera el gobierno federal, desaparece el Operativo Escudo Titán, el primero de diciembre, que representaba cerca de 800 elementos federales; desaparece el esquema de la Policía Militar con el numérico cuántico que se había conceptualizado y algunas otras situaciones de inteligencia que nunca hacemos públicos", detalló.

La desprotección del gobierno federal, al estado, en materia de seguridad, obligó a las autoridades locales a redoblar esfuerzos, a fin de contener la escalada de violencia, de forma "significativa", dijo.

"Nosotros hicimos un esfuerzo extraordinario con recursos locales humanos y estratégicos con que contábamos y logramos una contención significativa en términos de violencia, no la que quisiéramos, pero sí importante.

"Esta visión de la Guardia Nacional, que en esencia y de manera formal entrará entre octubre y noviembre, trae una connotación que la Secretaría de Marina (SEMAR) a través de la Quinta Región Naval es la responsable de este esfuerzo para coordinar a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Federal; es lo que está funcionando", señaló, al agregar que con excepción del municipio de Solidaridad, las mesas regionales de Seguridad, están funcionando positivamente en Chetumal, Cozumel y Cancún.