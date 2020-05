Policía municipal de Querétaro sancionará por no usar cubrebocas

La policía capitalina y también Protección Civil Municipal vigilarán y sancionarán con mayor severidad a quienes no usen cubrebocas en espacios públicos y también a todos aquellos que se desplacen por la ciudad de manera innecesaria, dio a conocer el alcalde, Luis Nava Guerrero.

El alcalde panista reiteró que la policía capitalina y también Protección Civil municipal atenderán las denuncias sobre reuniones privadas o públicas, "y lo que sea necesario para proteger a las y los queretanos" de posibles contagios de Covid-19.

"Vamos a actuar con firmeza, vigilando el uso de cubrebocas para las personas que salgan a la calle, sancionando a quien no acate las medidas establecidas, verificando que la gente no se desplace de manera innecesaria, atendiendo las denuncias sobre reuniones privadas o públicas, y lo que sea necesario para proteger a las y los queretanos", dijo.

Lo que se busca, puntualizó, es apoyar las medidas implementadas por gobierno del estado reforzar las medidas preventivas y evitar la propagación del Covid-19.

Luis Nava subrayó que se tomarán acciones más severas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil, para garantizar que la autoridad sanitaria pueda hacer cumplir las medidas de prevención y aislamiento y así contener la etapa más compleja de propagación del virus.

Manifestó su apoyo y el compromiso de su administración para que las autoridades del sector salud apliquen medidas más estrictas para cuidar a las y los queretanos, esto debido a que aún hay personas que no acatan las indicaciones de prevención sanitaria.

Agradeció a los ciudadanos que colaboran quedándose en casa para evitar la propagación del Covid-19, y reiteró el llamado de mantener el aislamiento en la medida de lo posible, ya que está en riesgo la vida y la salud de las familias queretanas.

"Si te quedas en casa, cuidas a tus hijos; si te quedas en casa, cuidas a tus padres; si te quedas en casa, cuidas a tu pareja. Si te quedas en casa, te cuidas a ti y a Querétaro", mencionó.

Recordó que desde el inicio de la pandemia, el Municipio de Querétaro ha brindado a las familias queretanas apoyos alimentarios, económicos y emocionales para superar la contingencia; e invitó a la población a que en caso de requerir algún apoyo ingresen para mayores informes a la página de internet www.municipiodequeretaro.gob.mx.