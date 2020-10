Policía podrá suspender fiestas particulares en Nuevo León para prevenir Covid

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que a partir del 1 de noviembre entrará en vigor un decreto que permitiría aplicar multas desde 20 mil hasta 100 mil pesos a los propietarios de salones de baile, quintas y otros espacios de diversión donde no se respeten las medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19.

Una vez que el decreto entre en vigor al publicarse en el Periódico Oficial del Estado, se prevé también que efectivos de las policías municipales o la estatal Fuerza Civil puedan suspender fiestas en domicilios particulares donde se congreguen más de 20 personas e imponer multas a los propietarios.

De la O Cavazos declaró que, como médico, le encantaría que pudiera aplicarse el "toque de queda" en Nuevo León para que en determinadas horas la gente no pudiera andar en las calles; pero admitió que esa decisión solamente corresponde tomarla al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que desearía que todos los habitantes del estado pudieran encerrarse por 14 días en sus casas, ya que así se podría acabar con la pandemia, pero reconoció que esto no es posible porque tienen que salir a la calle y a sus centros de trabajo todos los que laboran en el sector salud, tareas de seguridad y otras actividades, además la gente que tiene que llevar el sustento a sus familias y adquirir bienes necesarios.

Adelantó que el próximo jueves, durante la evaluación semanal de los indicadores del Semáforo Epidemiológico de la entidad, se determinará si se cierran algunas actividades no esenciales que recientemente se habían reactivado.

El riesgo de una reversa en la reapertura está latente porque hoy se cumplieron 10 días consecutivos con más de 500 casos nuevos de Covid-19, tras rebasarse dicha cifra el 18 de octubre con 519 contagios. Este jueves, la entidad registró 603 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta del periodo; desde principios de agosto no se rebasaban los 600 casos nuevos en un día.

Con los 38 decesos reportados este martes, Nuevo León acumula cuatro mil 450 defunciones ocasionadas por la enfermedad viral. Y suma 79 mil 569 personas que han contraído el virus desde el 11 de marzo. De los mil 287 pacientes hospitalizados, 295 están conectados a un ventilador.

Piden más pruebas PCR al Gobierno Federal

El secretario de Salud destacó que Nuevo León es el estado que más pruebas de PCR realiza en todo el país, un total de 235 mil 881 pruebas hasta el momento y una inversión superior a los 400 millones de pesos. El precio de cada prueba es de poco menos de dos mil pesos, por lo cual demandó que la Federación apoye con más recursos para adquirir más pruebas o envíe al menos cien mil kits de pruebas más para seguir aplicándolas a quien la requiera, ya que hasta hoy solo les han mandado 20 mil.

Precisó que las pruebas están indicadas sólo para pacientes que tienen los síntomas.