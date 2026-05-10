Policía reprime a productores

Zacatecas, Zac.- En una nueva jornada de protestas y al cumplirse el tercer día de manifestaciones de un grupo de productores de frijol en Zacatecas, la tarde de este sábado, se registró una confrontación entre los manifestantes y fuerzas policiales, al momento de que se aplicó el operativo para retirar la maquinaria agrícola del lugar, que dejó un saldo de cuatro personas detenidas, entre ellas, dos de los líderes.

Los hechos se registraron cerca de las inmediaciones del multiforo, ubicado en la capital de Zacatecas. A esta manifestación también se unieron personas de otros sectores, principalmente un grupo de universitarios y feministas, al manifestar respaldo a la demanda de los agricultores, tras señalar que durante las acciones se habían realizado actos de represión.

Debido a que el perímetro de esa área fue asegurado con vallas y vigilado por elementos de seguridad, los manifestantes se apostaron con sus tractores para incursionar hasta el multiforo.

Pasadas las 15:00 horas, cuando llegaron elementos antimotines, los ánimos se encendieron y más cuando comenzaron a llegar las grúas para realizar el retiro de las unidades agrícolas que habían colocado los manifestantes, quienes se resistieron a que movieran sus unidades y replegaron a los manifestantes.

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Dentro de los detenidos que mencionaban figuraban varios agricultores, entre ellos, uno de los líderes, Isaías Castro, así como varios jóvenes universitarios, y los manifestantes pedían su inmediata liberación.

Cabe mencionar que el pasado jueves, este grupo de productores hace dos meses realizaron una serie de protestas y el 29 de marzo se retiraron tras firmar un acuerdo ante notario público, donde el gobierno federal se comprometía a recibir mil 500 toneladas de frijol de 300 agricultores de esa agrupación y serían beneficiados con el precio de garantía que pagó el gobierno federal a 27 mil pesos la tonelada.

Sin embargo, el pasado jueves, nuevamente reaparecieron con nuevas protestas que iniciaron en la Legislatura de Zacatecas, al denunciar que se habían incumplido los acuerdos que se habían pactado. Argumentaron que las autoridades no les estaban recibiendo su frijol y que no se estaba respetando el precio de garantía, ya que se los querían pagar a 16 mil pesos la tonelada y exigían respuesta a sus demandas.