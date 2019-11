Policía rescata a perro atrapado en un hoyo en Sinaloa

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la capital sinaloense, se convirtió en la sensación de redes sociales luego de que la unidad compartiera un video en el que se muestra al uniformado salvar a un perro que se encontraba atrapado dentro de un hoyo.

Con más de 18 mil vistas, en el video de poco más de dos minutos, se observa cómo el policía en cuestión se coloca una manopla de béisbol y escabulle medio cuerpo dentro de la cavidad mientras uno de los presentes intenta alumbrarlo con la luz del celular.

Así, se aprecia que el agente sale por un momento debido a que, según explica la SSP en su publicación de Facebook, "el perrito asustado lo mordió" por lo que éste se quitó la manopla para sostener al can con mayor facilidad, y finalmente, lo logró sacar de un jalón.

En cuanto el perro se descubre libre, huye del lugar mientras se sacude el polvo que tenía por estar bajo tierra. De acuerdo con lo expuesto por un testigo en el video, fueron sus hijas las que escucharon el ladrido de auxilio del can cuando la pelota con la que jugaban se les voló a un área cercana al hoyo donde se encontraba cautiva la mascota.

A finalizar, el agente, que muchos usuarios bautizaron como "héroe sin capa", colocó un trozo de madera encima del hoyo a fin de que nadie sufriera un accidente como el del perrito.

Aunque una usuaria de Facebook aseguró que el perro pertenece a una familia que llevaba días buscándolo y que por fortuna, "ya está con sus dueños", las autoridades no se pronunciaron sobre el paradero del animal. Sin embargo, la Secretaría manifestó su orgullo y gratitud con el autor de la viral hazaña:

"Estas acciones, enaltecen el espíritu de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y les impulsan a seguir trabajando por el bienestar de la ciudadanía y por qué no, de las mascotas" se lee en el texto que acompaña al video en su página de Facebook.