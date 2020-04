Policías de CDMX hacen 76 advertencias por programa Hoy No Circula

Como parte del operativo del programa Hoy no Circula extendido, con motivo de la emergencia sanitaria, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito han realizado 76 apercibimientos a automovilistas y 11 vehículos fueron trasladados a distintos depósitos vehiculares. En el caso de los apercibimientos, los automovilistas comprobaron pertenecer al sector salud.

A partir de hoy jueves, el programa Hoy No Circula para todos los vehículos independientemente de su holograma 2, 0 y 00 o de sus características técnicas (incluidos híbridos y eléctricos) en la Ciudad de México, se deberá reducir la circulación de vehículos automotores en calles de la Ciudad de México y zonas conurbadas, para lo cual agentes de tránsito de la SSC realizan recorridos de supervisión con el objetivo de hacer cumplir las disposiciones determinadas por el Gobierno de la Ciudad de México para mantener la estrategia de la campaña "Sana Distancia" y reducir el riesgo de contagio. Los que se excluyen de esta restricción son los vehículos de transporte público individual de pasajeros (Taxis), transporte de carga, vehículos con placas para personas con discapacidad y vehículos conducidos por personal médico y trabajadores de la salud, que así lo acrediten.

En caso de infringir las normas de circulación, el conductor será acreedor a las sanciones previstas en el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, así como a lo dispuesto en el numeral 13.10 del Aviso del Programa de Verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2020. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que solo los policías de Tránsito podrán multar por no respetar el Hoy No Circula durante la emergencia sanitaria.

Entre las sanciones destacan multas que van de 20 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, es decir de mil 737.6 a 2 mil 6064 pesos, así como la remisión del vehículo al Depósito Vehicular, la cual, en su caso, se llevará a cabo únicamente por indicación y validación por parte de mandos medios y superiores de la Policía de Control de Tránsito. En videoconferencia, la mandataria capitalina expuso que una vez que se registró la emergencia sanitaria, se observó la movilidad de 2 millones de los 4.3 millones que circulan en un día común; y con la medida del Hoy No Circula, se busca una reducción de alrededor de 400 mil vehículo, es decir, que solo estén circulando un millón 600 mil unidades durante esta contingencia.