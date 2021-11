Policías de Chiapas intentan detener a ciclista por exceso de velocidad

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) pretendieron detener a un ciclista con el argumento de que circulaba a exceso de velocidad en una de las calles de la capital de Chiapas. El hecho, que fue condenado y calificado como chusco y absurdo, quedó consignado en un video que el protagonista Roberto Herrera Oropeza realizó y compartió en sus redes sociales.

"Vas muy rápido", se escucha que reclama un uniformado al joven fundador de "Tuxtla en Bici", una asociación que promueve el uso de la bicicleta como alternativa de vida saludable y cuidado ambiental. El incidente ocurrió a la mañana del pasado jueves 11 de noviembre, en una calle de terracería y arbolada, de las inmediaciones del río Sabinal, que algunos ciclistas utilizan en lugar de la ciclovía del bulevar, en el poniente de Tuxtla Gutiérrez. Herrera Oropeza, dedicado a la elaboración y venta de pizzas, relató que ese día transitaba del parque deportivo y recreativo Caña Hueca en dirección al fraccionamiento Arboledas. En el trayecto, se cruzó con tres uniformados que se movilizaban en motocicletas. "Me parecen que eran estatales, es un hecho que no eran agentes de Tránsito Municipal", contó.

"Ellos iban en sentido opuesto, como en dirección hacia Caña Hueca. Yo sigo pedaleando, imagínate a qué velocidad puedo ir desde el momento en que nos cruzamos hasta el momento del video", relató. El hecho ocurrió mientras el deportista pedaleaba. "Si se verifica el mapa se darán cuenta que el recorrido que hice es realmente muy corto, si iba a alta velocidad, es difícil que se haya dado en todo este lapso". "Nos cruzamos en el camino. De pronto, escucho que ya vienen las motos detrás de mí, y uno de ellos me dice que me detenga porque me va revisar, a lo cual yo le dije que no tenía por qué detenerme y mucho menos revisarme", narró el ciclista.

Comentó que uno de los policías le dijo, "pues el que nada debe, nada teme; yo les dije ni les debo nada ni tienen porque revisarme; entonces sigo mi camino y en lugar de la margen del río, decido ir ya dentro del fraccionamiento Arboledas, justo en ese tramo, saco el celular y empiezo a grabar". Herrera Oropeza señaló que en ese momento el oficial le dijo que en ese sitio había cámaras, "como aludiendo a que no me diera a la fuga porque de todos modos me tenían grabado", a lo que él respondió que no le importaban las cámaras. "Entonces le pido al policía que me repita que es lo me venía diciendo desde atrás, que ya me había dicho que me tenían que detener porque yo iba muy rápido en bicicleta", señaló el entrevistado a EL UNIVERSAL.

"Le pedí que me volviera a decir 'esa tontería' para que quedara constancia en el video porque finalmente está el temor de que pretendan inculpar estando solo; eran tres a uno, obviamente nosotros llevamos las de perder". Roberto Herrera mencionó que el oficial no se había percatado de que era grabado, y cuando lo hizo enseguida se cubrió la cara. "No entendí bien si se tapó porque no tenía cubre boca, o simplemente se sintió incómodo con la cámara, corté el clip y seguí mi camino". Aclaró que sólo se detuvo para sacar su teléfono y acomodar la cámara y que en "ningún momento me quise detener ni para que me revisaran ni mucho menos para intercambiar palabras con ellos".

Roberto agregó que se sintió intimidado de que lo siguieran tres motocicletas de policías para detenerlo y revisarlo sin motivo. "Ésa fue la molestia, de pronto uno va circulando; gente que va a pie, en auto y hay estas revisiones, que se ponen retenes que ni siquiera son legales, y muchas veces lo que pasa es que te bajan dinero o te quieran extorsionar los policías", puntualizó. Usuarios de las redes sociales condenaron el hecho mientras otros lo tomaron como absurdo y chusco.