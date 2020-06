Policías de General Cepeda persiguen en patrullas a su alcalde para reclamarle; fueron despedidos

Una decena de policías, y aspirantes a agentes de seguridad pública, del municipio de General Cepeda se sublevaron y persiguieron en dos patrullas, con las torretas encendidas, al alcalde, Juan Gilberto Salas Aguirre, quien iba en su camioneta rumbo a su casa.

"No fue ningún intento de secuestro, pero pretendían obligarme a que no removiera de su cargo a la Jefa de la Policía, Dalila Nájera", dijo el presidente municipal a "EL UNIVERSAL".

Aseguró que ya los despidió y fueron sustituidos por oficiales de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública del Estado mientras contratan nuevos oficiales.

Salas Aguirre reconoció que lo sorprendieron, sin embargo reaccionó de inmediato, solicitó y obtuvo apoyo de autoridades estatales y federales que acudieron rápidamente a su llamado de auxilio.

Desde ayer lunes por la noche, la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, envió elementos y la Guardia Nacional también, quienes se hacen cargo provisionalmente de la seguridad del pueblo.

"Acababa de salir de una reunión en la presidencia, a las 18:15 horas, (del lunes), regresaba a mi casa, cuando apenas iba pasando por la plaza principal, que está enfrente de la alcaldía, empezó todo", refirió el alcalde.

"Iba solo manejando mi camioneta, en eso escuché el sonido de las sirenas y vi dos unidades de la policía, creí que se dirigían a atender alguna emergencia, pero enseguida me di cuenta que me perseguían. Una de las patrullas se me emparejó y otra me bloqueó el paso, --añadió-- para obligarme a pararme, me dijeron (a gritos) que querían hablar conmigo. Eran 10 elementos, indicó, unos iban vestidos de civil y otros con el uniforme de la corporación porque estaban en horas de servicio. Querían obligarme a que no removiera de su cargo a la Jefa de la corporación, Dalila Nájera", apuntó.

Por acuerdo del Consejo de Seguridad, añadió, ella pasaría a ser la directora de Protección Civil donde estuvo antes de nombrarla delegada de Seguridad Pública.

"Yo no accedí a sus exigencias y les respondí que los vería luego en la presidencia y me fui", agregó.