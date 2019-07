Policías federales, arrepentidos: AMLO

Pese a haber criticado su indisciplina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que confía en los elementos de la Policía Federal y abrió la posibilidad de que los "avergonzados" y "arrepentidos" puedan presentar sus exámenes y aplicar a ese cuerpo de seguridad.

"Sí [confío], muchos están avergonzados, arrepentidos y fueron mal informados, muchos otros no participaron. Por ejemplo, había integrantes de la Policía Federal incorporados a la Guardia Nacional y se mantuvieron, y otros sí decidieron participar o venir a México si estaban en los estados, pero fueron pocos".

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador explicó que hace una semana, cuando inició el conflicto, comenzaba el proceso de exámenes para ingresar a la Guardia Nacional.

"Y hay quienes sí son aptos para la Guardia Nacional, que están pasando el examen y que incluso estaban en espera. Se detuvo el proceso por el conflicto, pero van a continuar haciendo examen".

Explicó que para la nueva institución encargada de la seguridad pública del país se cuidará que sus elementos sean los mejores y no sólo que sean personas íntegras, sino también que estén en buenas condiciones físicas para el trabajo que van a hacer.

Reiteró que los elementos que no pasen los exámenes podrán ayudar en otras actividades, como la custodia de instalaciones estratégicas, con sus mismos sueldos y prestaciones.

Soy hipertenso. El Presidente reconoció que tiene hipertensión, pero aun así está en funciones como mandatario. Así lo dijo al hablar de que algunos policías federales han resultado con hipertensión y diabetes y sin embargo, no serán despedidos, pero tampoco pueden ser parte de la Guardia Nacional en funciones operativas.

"Hay quienes no están en condiciones, son hipertensos, diabéticos, eso no significa que se les va a despedir, yo estoy enfermo, soy hipertenso, nada más que estoy esta actividad y me cuido", afirmó López Obrador.

Campaña en contra. Tras destacar que se llegó a un acuerdo en el conflicto con la Policía Federal, donde un grupo de elementos se manifestó desde hace una semana en contra de formar parte de la Guardia Nacional, el Presidente criticó que hubo una campaña en redes sociales por medio de "robots" para intentar manipular el conflicto, pero la gente "ya está muy despierta" y eso no funcionó.

Reiteró que los policías federales no serán despedidos ni maltratados, porque el salario para un elemento de nuevo ingreso de la Guardia Nacional será de 19 mil pesos al mes mínimo, más prestaciones y seguridad social.

Al margen del Poder Judicial. El titular del Ejecutivo afirmó que su gobierno no enviará ninguna iniciativa de reforma constitucional que tenga que ver con la renovación del Poder Judicial, aunque tenga facultades para hacerlo con la finalidad de combatir la corrupción.

"No lo voy a hacer porque los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si existen dirigentes o autoridades íntegras, honestas", sostuvo.

Afirmó que confía en el Poder Judicial y en el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, e incluso dijo que se puede llevar a cabo la renovación del Poder Judicial, con ministros y miembros del Consejo de la Judicatura haciendo uso de su autonomía.

El Presidente evitó opinar sobre la decisión del Congreso de Baja California de aumentar a cinco años el periodo para el próximo gobernador, Jaime Bonilla (Morena).