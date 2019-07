Policías federales convocan a paro nacional este 4 de julio

Elementos de la Policía Federal, que protestan por su cambio a la Guardia Nacional, convocan a comisionados, inspectores, oficiales y personal de escala básica de todas las divisiones, de la Secretaría General, de la Unidad de Asuntos Internos y Seguridad de esta institución, a sumarse al paro nacional que realizarán mañana 4 de julio a partir de las 09:00 horas.

En redes sociales circula un comunicado firmado por Macario Sanjuan Ontiveros, quien convoca a policías federales invitan al personal de la dependencia a no realizar patrullaje, servicio administrativo o cualquier tarea inherente a esa corporación.

De esta manera, "cada uno apoyando desde su trinchera, podrá colaborar a esta noble causa en manera de protesta y como medida de presión al Presidente para que busque la manera de solucionar esta problemática.

"De igual forma se considera que la Policía Federal somos todos y si afectan a una División, lo mismo pasará con las Divisiones restantes, ya que esta administración busca desmantelar a la Policía Federal, sin hacerse responsable de lo que por derecho nos corresponde", se lee en dicho comunicado.

Además, los trabajadores explican que esta medida responde a la defensa de sus derechos, así como a los intereses de sus familias, "ya que muchos de nosotros somos jefes de familia y es nuestra obligación y exigir lo que por derecho nos corresponde".

En el documento, también se recuerda que este 3 de julio, diversos compañeros de las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmeria, fueron notificados para presentarse a realizar evaluaciones para la Guardia Nacional en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con ello se violan los derechos laborales de los policías federales que formen parte de este cuerpo de seguridad debido a que no se han establecido las bases para la seguridad social, médica, ni mucho menos de salarios que percibirá el personal, destaca el documento.

La mañana de este miércoles, elementos de Policías Federal se manifestaron por su cambio a la Guardia Nacional en el Centro de Mando en Iztapalapa, donde llegó la comisionada de la Policía Federal en la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo, quien ha intentado dialogar con elementos de esta corporación.

Inician quinto bloqueo, ahora San Joaquín y Legaria

Policías federales iniciaron esta tarde un quinto bloqueo, ahora en Río San Joaquín y calzada Legaria, alcaldía Miguel Hidalgo, en el marco de una jornada de protestas contra de traspasoa la Guardia Nacional.

Todos los carriles de San Joaquín, a la altura de la colonia 10 de Abril, se encuentran cerrados por policías federales, lo mismo que Legaria, por lo que autoridades locales recomiendan a los automovilistas circular por vías alternas.

"PrecauciónVial continúa cerrada la circulación en Av. #RíoSanJoaquín y Calz. Legaria, por manifestantes. Aquí #AlternativaVial", informó en Twitter el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Por ello, sugirió como alternativas la calzada México-Tacuba, la avenida Marina Nacional, la calzada Mariano Escobedo y bulevar Miguel de Cervantes Saavedra.

Los agentes federales estrangulan esta tarde a la Ciudad de México con bloqueos también en avenida Constituyentes, la autopista México-Pachuca y Periférico Sur, además del Centro de Mando en Iztapalapa, donde por la mañana agredieron a la coordinadora de la Guardia Nacional que acudió a dialogar con ellos.

La protesta busca frenar el traspaso de los policías a la Guardia Nacional. Aseguran que sus condiciones laborales se verían afectadas y que sus derechos no están siendo respetados.

Elementos de la Policía Federal realizan bloqueos intermitentes en Periférico Sur como parte de las protestas que realizan por su integración a la Guardia Nacional y, aseguran, por la violación a sus derechos como trabajadores.Con mensajes como "Respeten nuestros derechos laborales" y "Todos somos Policía Federal", los uniformados reclaman que su integración a la Guardia Nacional viola su dignidad porque les están aplicando exámenes para entrar al nuevo cuerpo de seguridad, sin tomar en cuenta los años de carrera que ya habían sumado como policías."Cuando nos ofrecieron entrar a la Guardia Nacional nos ofrecieron respetar nuestros derechos, nuestra antigüedad y prestaciones, pero esto no es cierto", comentó una de las manifestantes que quiso reservar su nombre por cuestiones de seguridad.Reclamó que hay elementos con mínimo 10 años trabajando en la Policía Federal: "No es posible que no se esté tomando en cuenta eso y nos vuelvan a hacer pruebas, como si empezáramos de cero, además de que son realizadas por personal militar, no por civiles".Desde esta mañana, miembros de la Policía Federal se han manifestado en la capital del país, principalmente en la base central de la corporación, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.Patricia Trujillo Mariel, coordinadora operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, señaló este mismo día, que las peticiones de los uniformados serán atendidas a la brevedad.Las exigencias de los policías manifestantes son: respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal; respeto a la antigüedad laboral; respeto a las prestaciones laborales; devolución de la operatividad de 9 mil 800 pesos cada 25 días laborados y no ser evaluados por personal militar que no tiene conocimiento de la función policial.Asimismo, dicen que no pertenecerán al Ejército como lo han querido hacer; no vivir en cuarteles militares; sueldo quincenal debe ser de $15 mil pesos libre de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de 2019; sueldo base de 2 mil 300 debe desaparecer y el sueldo base debe ser de 15 mil pesos quincenales; el polígrafo debe desaparecer con fecha 03-07-2019; horarios establecidos de trabajo conforme a la ley federal del trabajo y renuncia de todos los mandos a partir de comandantes de compañía hasta los directores.