Policías federales en protesta están desarmados, aseguran

Policías federales inconformes y autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) todavía no logran un acuerdo para destrabar el conflicto.

Por la mañana, los agentes entregaron a sus mandos un pliego petitorio de cinco puntos para sus análisis, en el que piden mantener la estructura de la Policía Federal, tal como se encuentra actualmente; respetar las prestaciones que establece la normatividad actual; integración a la Guardia Nacional como Policía Federal; reincorporar nuevamente a la corporación al personal comisionado al Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional; y evitar represalias en su contra.

Sin embargo, no ha habido respuesta de las autoridades, que siguen analizado sus peticiones.

Encabezados por el policía Juan Carlos Vázquez Delgado, los agentes recriminaron los señalamientos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien dijo que detrás del movimiento hay personas con interés y que no pertenecen a la corporación en vías de desaparición.

"Somos muy enfáticos en señalar que nuestra manifestación no está respaldada ni apoyada por ningún personaje político ni algún comandante o expolicía, no señores", reviró el elemento.

"Esto se gestó entre la tropa, entre personal que íbamos a presentar evaluaciones médico-físicas en cuarteles militares y dijimos que no estamos de acuerdo, no fuimos y se ha generado todo esto", aseveró.

Vázquez Delgado aseguró que todo el personal que participa en la protesta está desarmado y las armas están en los depósitos y no "tenemos arma de cargo".

Lo anterior en respuesta al secretario Alfonso Durazo, quien acusó que los inconformes se llevaron sus armas de cargo y patrullas.

"Fuerzas federales no tienen armas de cargo, las armas se toman desde un depósito para cuando hay un operativo, nosotros no tenemos un arma asignada para nosotros", respondió.

Rechazaron que Ignacio Benavente Torres, defensor de derechos humanos, quien fue acusado de secuestro por el presidente Andrés Manuel López Obrador, represente a su movimiento.

"No, no tenemos ningún representante. Tenemos una mesa de diálogo que se instaló para dialogar con los mandos a quiénes esperamos que nos den una respuesta".

Vázquez Delgado advirtió que si no hay una respuesta van tener que "recurrir a represión, no es que nosotros tengamos la intención de afectar a la sociedad, quisiéramos que la sociedad entienda que nosotros siempre somos los más afectados y necesitados, pero si se meten con nuestros derechos es una obligación defenderlos".

Con su credencial en la mano, que los acredita como policías federales, los agentes retaron al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, a que les demuestre que no pertenecen a la corporación.

"Aprovechamos este espacio para invitar al señor Durazo, al señor López Obrador aquí están nuestras credenciales vigentes, con toda la libertad pueden investigar nuestros expedientes", dijo Vázquez Delgado.

"Invitamos a López Obrador a que deje de decir sandeces y que verifiquen, porque estamos seguros que nosotros no tenemos ningún antecedente criminal", refirió.