Policías hallan león en obra negra en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Policías que buscaban a un albañil desaparecido desde marzo pasado, localizaron a un león que vivía encerrado en un domicilio del municipio de Chalco.

Los hechos ocurrieron ayer cuando agentes de la Fiscalía mexiquense acudieron a la colonia San Pablo Atlazalpan, del barrio de Axalco, para intentar localizar al albañil Luis Alfredo, quien salió de su domicilio en busca de trabajo y ya no regreso.

El hombre de 28 años habría sido citado por quienes supuestamente lo contratarían para hacer un trabajo de albañilería. Sus familiares lo vieron salir de su casa y abordar un vehículo en el que sería llevado al lugar de la obra.

Durante el operativo de búsqueda, los oficiales acudieron al mencionado domicilio, donde no hallaron al hombre pero sí al animal, quien permanecía en el patio del predio bardeado, donde había una construcción sin acabar y en el que no había las condiciones necesarias para el león.

Trascendió que se trata de un animal adulto que padece desnutrición y al que solo lo alimentaban con agua.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Procuraduría de Protección al Ambiente para que acuda al lugar. Mientras los agentes continúan en la búsqueda del desaparecido.