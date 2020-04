Policías matan a tiros a un perro en la CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mataron de varios disparos de arma a un perro pitbull en la colonia Agrícola Pantitlán.

A través de un video se ve a un grupo de uniformados intentando subir a varios sujetos que ingerían bebidas alcohólicas en la calle privada de Javier Ramírez, quienes intentaron agredir a los efectivos.

Sin embargo, uno de ellos soltó a un perro pitbull quien comenzó a ladrar, e inmediato fue ultimado de varios disparos, según se escucha en un video grabado por vecinos.

En el material, se alcanzan a escuchar los disparos, momento en el que los vecinos piden a los uniformados que no se metan con el perro; sin embargo, este empieza a agonizar, hasta que muere.

En reportes policiales los efectivos refirieron que el perro mordió a dos efectivos, cosa que no se ve en el material videográfico, y que estos fueron trasladados a un hospital.

A través de una tarjeta informativa, la SSC dijo que los elementos acudieron a un llamado por disparos de arma de fuego, pero en reportes policiales, los efectivos asentaron que fue tras una solicitud de un señor identificado como Marcial Antonio de 62 años, quien quería retiraran a un grupo de sujetos que ingerían bebidas alcohólicas.

Refirieron que el perro causó graves heridas a dos efectivos, y que uno los agentes logró contener al can. Además se asienta que los elementos policiales solicitaron los servicios médicos, así como de personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC para atender al canino.

Mencionaron que los brigadistas atendieron al can y lo pusieron bajo resguardo de las autoridades en la Clínica de Atención Canina y Felina Gustavo A. Madero, para los peritajes.

El dueño del perro fue aprehendido por los uniformados, luego de los hechos.

La Asociación Protectora de Animales Mundo Patitas tomó el caso, por lo que informó que pedirá le sea practicada la necropsia al perro para determinar cuántos disparos recibió.