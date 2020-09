Política de AMLO consiste en la confrontación, intolerancia, avasallamiento y la campaña permanente: Gama Basarte

La oposición conformada por PAN, PRI y MC en el Senado denunció en tribuna que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador amenaza a la prensa por su trabajo de cuestionar al gobierno.

En el análisis de la política interior, el panista Marco Antonio Gama Basarte reprobó "la amenaza a medios de comunicación", que, acusó, lleva a cabo el Jefe del Ejecutivo.

La priista Beatriz Paredes Rangel dijo que el ejercicio del gobierno y las políticas públicas se sustituyen por las "mañaneras", donde "la voz presidencial enjuicia, descalifica, acusa, minimiza, nos recuerda a veces a los viejos tribunales populares de la Francia revolucionaria y, lo que es más dramático para la sociedad mexicana, esa voz polariza".

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, acusó que México está fracturado, dividido por quien ve la política como una realidad en polos, bajo la óptica de buenos y malos de quien se siente rodeado de adversarios.

El senador Emilio Álvarez-Icaza Longoria, sin bancada, llamó a la mayoría de la Cámara Alta a que "no se autoengañe", pues la construcción de una transición democrática no se logra atacando la libertad de prensa, a los periodistas o a quienes no están de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cristóbal Arias Solís (Morena) sostuvo que López Obrador "es respetuoso de la libertad de expresión", y argumentó: "No hay una voz autorizada de medios que lo señale de hostigamiento, persecución, de cierre de medios de comunicación". Sostuvo que el Jefe del Ejecutivo federal "está comprometido con la libertad de expresión".

El ejercicio de la libertad de expresión y la descalificación a medios periodísticos y profesionales de la información por parte del Mandatario federal formaron parte de los temas abordados por parte de la oposición en la glosa al 2o. Informe presidencial en materia de política interior.

La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) defendió la libertad de expresión; reconoció que el Presidente de la República tiene derecho de abanderar los propósitos y proyectos de la Cuarta Transformación, pero dijo que como Titular del Poder Ejecutivo federal "debe ceñirse a la ley".

Expuso que "creer en la libertad de expresión no significa sólo saludar a quienes nos ofrecen loas o condiciones subordinadas; creer en la libertad de expresión es creer en el derecho que tienen todos los mexicanos para expresar su verdad".

Por la bancada de Acción Nacional, el senador Marco Antonio Gama Basarte acusó "el nivel de acoso, hostigamiento y amenaza que todos los días se despepita desde el atril presidencial en contra de la prensa, que no hace otra cosa más que realizar su trabajo, es decir, cuestionar al poder".

Reprobó que "la política interior del actual gobierno es la política de la confrontación, intolerancia, avasallamiento y la campaña permanente".

El líder de MC, Dante Delgado Rannauro, a su vez, dijo: "México está fracturado, dividido por quien ve la política y la realidad en términos binarios, en polos, bajo la óptica de buenos y malos; que todos los días se dedica a hacer campaña electoral, que se siente rodeado de adversarios".

Aseveró que "el único adversario de México es la vuelta al pasado, las políticas regresivas, de concentración del poder y de restauración de un viejo régimen que ya falló".

El senador Emilio Álvarez-Icaza pidió a la mayoría no seguir atacando a personajes con los que el Presidente no está de acuerdo, "agrediendo la libertad de expresión, a los periodistas, sociedad civil, feministas, ambientalistas, porque así no se construye una transición democrática".

El senador dijo que "necesitamos que la mayoría le diga al Presidente cuando no está bien; que ustedes le digan a sus gobernadores cuando se equivocan".

Exhortó, además, a las fuerzas políticas "a construir un horizonte democrático" que el día de hoy se encuentra en riesgo.