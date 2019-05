Política de austeridad cobra factura al ISSSTE

Ciudad de México.- La política de austeridad aplicada al sector Salud, en específico al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), empieza a cobrar factura, además del desabasto de medicamentos, falta de gasolina que deriva en ambulancias paradas y la imposibilidad de renovar contrato a médicos de guardia o suplencias, ahora se suma la falta de presupuesto para dar mantenimiento a los hospitales y el abandono de por lo menos 56 obras de remodelación o construcción.

Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE dijo que la austeridad tiene un impacto negativo en el instituto. "No queremos entrar en confrontaciones, no nos oponemos a los ahorros que se buscan en el gobierno federal, pero sí queremos contar con lo que se necesita para funcionar, hay ejercicios presupuestales que son irreductibles, áreas que sin dinero no operan y esto afecta directamente a los derechohabientes del instituto", precisó.

"El ISSSTE está rebasado, si vas a urgencias de cualquier hospital hay pacientes en los pasillos, en sillas de ruedas o en bancas esperando. Hago un llamado a la administración federal para que ponga atención", reclamó.