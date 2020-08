"Política de seguridad es la misma de antes"

Ciudad de México.- La política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo de mano dura y es la misma que la aplicada durante sexenios anteriores, coincidieron en señalar especialistas en derechos humanos, al opinar sobre el video donde se ve a elementos del Ejército Mexicanos participando en una presunta ejecución extrajudicial.

También pidieron a las autoridades, de la misma manera en que lo hizo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), investigar el uso excesivo de la fuerza en la que pudo incurrir un grupo de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un operativo donde fallecieron 12 civiles el pasado 3 de julio.

Defensores de DH opinaron que aunque el presidente López Obrador ha dicho que su política de seguridad es de "abrazos y no balazos" la realidad es que tiene características muy similares a la que se empezó a implementar hace más de 12 años para combatir al narcotráfico.

"La política de seguridad de la actual administración no ha variado respecto de las políticas de los dos gobiernos anteriores. Él [presidente López Obrador] ofreció una estrategia de seguridad donde los militares no serían parte de la ecuación, pero en los hechos no sólo hemos visto la continuación de la política de seguridad, sino el reforzamiento de la perspectiva militar", señaló José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Édgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que los hechos en Nuevo Laredo "actualizan la preocupación respecto a que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad tiende a llevar a sucesos como éestos".