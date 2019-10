Política de seguridad la define México, no otros países: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política de seguridad la define México y no otros países, pues señaló que ninguna autoridad extranjera puede decidir sobre políticas internas, e indicó que con Estados Unidos hay una cooperación para buscar enfrentar problemas que afectan a ambas naciones, como migración, tráfico de armas, y narcotráfico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal también calificó como "de mal gusto", el que funcionarios de otros países opinen sobre asuntos internos de México, en referencia a las declaraciones de Richard Gleen, subsecretario de Estado adjunto para Narcóticos Internacionales de Estados Unidos, quien declaró que le preocupaba la estrategia que tenía México para combatir el narcotráfico.

"Nuestra política de seguridad la definimos nosotros, como también ellos de manera soberana deciden sus políticas; en ese marco se entiende que hay cooperación para buscar enfrentar problemas que afectan a las dos naciones, a ellos les importa mucho lo de tráfico de drogas, a nosotros también; a nosotros nos importa mucho el que no haya contrabando de armas.

"Estamos buscando con ellos de que en este terreno se dé la cooperación, se está avanzando, pero no puede ninguna autoridad extranjera decidir sobre nuestra políticas, porque nosotros no vamos a Estados Unidos, China, Guatemala, a ningún país a decirles lo que tienen qué hacer, porque somos un país libre y soberano eso tiene que tener claro".

López Obrador señaló que funcionarios extranjeros no deberían de opinar sobre asuntos internos que sólo corresponden a funcionarios mexicanos atender.

"No deben de funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno, es hasta de mal gusto hacerlo.

"Imagínense que yo declare de que está mal la estrategia que hacen en Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles. No es eso, cada país tiene su independencia".

Lo que sí es importante, indicó el mandatario, más si se trata de vecinos es buscar la cooperación, pero no de situarse como jueces y juzgar, eso desde luego le cae muy bien esto a los conservadores, adversarios nuestros, afortunadamente llevamos bien nuestra relación con Estados Unidos.

Apuntó que la opinión que tiene el presidente de la Unión Americana, Donald Trump hacía México ha sido de respeto, y así lo ha externado en la ONU.