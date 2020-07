Política migratoria de México en "nefasta", señala Muñoz Ledo

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), acusó que la política migratoria de Estados Unidos es "persecutoria"; mientras que, la política migratoria de México es "nefasta".

Al participar en el conversatorio virtual "Derechos humanos, migración y relación bilateral en tiempos de #Covid-19", Muñoz Ledo se pronunció por abrir la frontera sur de México para el paso de migrantes y que sean tratados como refugiados.

Recordó que hace unos meses visitó la estación migratoria Siglo XXI en Chiapas y llevó a diputados de todas las fracciones parlamentarias, incluida a la presidenta panista, Laura Rojas, y al llegar notaron que la habían pintado un día antes, y acusó que el trato que se les da a los migrantes es vejatorio.

"La política migratoria de Estados Unidos es también persecutoria... pero tenemos dos entidades el Instituto de Migración y Comar, qué queremos hacer. Nosotros necesitamos abrir la frontera sur. Hay un centro de Detención, el Siglo XXI, en Suchiate al que llevé a diputados de todos los partidos, no solo a la presidenta de la Cámara de Diputados del PAN, para que vieran el trato que se les está dando ahí: un trato vejatorio, armamos un revuelto, a pesar de que es un centro muy grande, ahí los tienes a pesar de que el día anterior que fuimos lo pintaron, olía todo a pintura, pero la política migratoria mexicana es nefasta", afirmó.

Muñoz Ledo dijo que después del revuelo que armó mediáticamente se lograron avances pues en su paso por México a los migrantes ya se les registra como "refugiados".

Ciudades refugio

Muñoz Ledo recordó que también ha hecho propuestas para que muchas ciudades importantes del territorio nacional sean consideradas Ciudades Refugio para la protección de migrantes.

Aseguró que él al participar en la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México se nombró a la capital del país como "Ciudad Refugio".

"Antes se iban aglomerando en Chiapas, había como una bolsa de migrantes, gracias a Comar y Acnur, ya hay una gran circulación de migrantes en todo el país, nosotros hemos propuesto ciudades refugio. Fui redactor de la Constitución de la Ciudad de México y la pusimos como Ciudad Refugio y estamos consiguiendo de varias ciudades de la República que se declaren Ciudades Refugio", destacó el legislador de Morena.

Reveló que ahora, muchos migrantes ya utilizan a México como un país de destino y ya no como de tránsito y eso le han comentado aproximadamente el 60% de los migrantes jóvenes con los que ha platicado.

"Ahora hay un nuevo fenómeno, ya no están siendo de tránsito muchos, así como el sur es un desastre, el norte en Tijuana y sobre todo en Monterrey hay organizaciones de la sociedad civil, religiosos que han organizado centros de migrantes que vienen desde el sur", agregó.

Agregó un dato al aporte que hacen los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos y es que el pasado 10 de mayo, día de las madres en México, los paisanos mexicanos enviaron 3 mil 379 millones de dólares y este tipo de ingresos ya se han convertido en el triple que el petróleo.

"El día de la madres 3 mil 379 millones de dólares enviaron por remesas los migrantes mexicanos a su país por el día de las madres y las mamacitas se quedan aquí y es el mayor ingreso de divisas mexicano, es el triple que el petróleo por decirlo de alguna manera, es una cifra de un día, eso es muy importante y ha venido subiendo", destacó.