Política y negocios, en la red de "Andy"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Diversos círculos cercanos al actual aspirante a una diputación federal conforman la red de conexiones. En primer lugar, está su familia con historial de actividad política o empresarial. También están los socios de las tres empresas fundadas por el tabasqueño y los allegados que han obtenido puestos en el servicio público u obtenido contratos.

Alrededor de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, aspirante a diputado federal por Tabasco e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se extiende un ecosistema de conexiones integrado por familiares, políticos, funcionarios, empresarios y amigos que han ocupado cargos o participado en negocios y contratos gubernamentales. El Universal realizó una revisión a registros comerciales y reportes periodísticos que dan cuenta de perfiles cercanos al político y empresario tabasqueño.

La red comienza en el círculo familiar de López Beltrán, donde se encuentran sus hermanos José Ramón y Gonzalo López Beltrán, así como su papá, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresidente y fundador de Morena, y sus tíos Pío y José Ramiro López Obrador, quien se desempeña como secretario de Gobierno de Tabasco y ha defendido públicamente a "Andy" tras el retiro de su visa.

A ellos se suman figuras del ámbito político como Luisa María Alcalde, exdirigente nacional de Morena, y Jesús Selván García, presidente del Comité Estatal del partido morenista en Tabasco, y quien ha respaldado a "Andy" tras la revocación de su permiso para entrar a Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los negocios también forman parte del entramado que rodea al segundo hijo de López Obrador, entre las sociedades identificadas a través del Registro Público de Comercio se encuentra Vinos Cósmicos, fundada en 2021 para la producción y comercialización de vinos y licores. La compañía también presta servicios de asesoría y capacitación en ese sector.

Entre los allegados a los hermanos López Beltrán destaca Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con contrataciones públicas durante el gobierno de AMLO. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Romedic, empresa de Olán constituida en 2020, obtuvo más de 490 millones de pesos en contratos entre 2020 y 2022, financiados con recursos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La red de Andy se extiende hacia otros funcionarios y políticos mencionados en investigaciones periodísticas como integrantes del círculo cercano a López Beltrán, entre ellos está Daniel Asaf Manjarrez, exjefe de la Ayudantía presidencial durante la administración de AMLO y actual diputado federal, quien en 2025 fue fotografiado junto a López Beltrán en Tokio, Japón. Además, según reportes periodísticos, Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es primo de Asaf.

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Alex Tonatiuh Márquez, exdirector general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas, y Carlos Torres Rosas, designado al frente de Nacional Financiera, son identificados también como amigos de "Andy", de acuerdo con lo informado por los periodistas Mario Maldonado y Salvador García Soto, columnistas de esta casa editorial.

Otro cercano a "Andy", de acuerdo con indagaciones de MCCI es Alejandro Castro Jiménez Labora.

Según la organización, el empresario participó desde 2019 en el proyecto del Malecón de Villahermosa, donde incluso Andrés Manuel López Obrador lo habría presentado como encargado de obra. Su primo, Diego Jiménez Labora, también es identificado por MCCI como amigo del hijo de AMLO. El medio Latinus ha reportado que la actual secretaria federal de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, fue colaboradora y empleada de Diego Jiménez Labora.