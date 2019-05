Políticos condenan ataque contra senadora de Morena

Actores políticos condenaron el ataque del que fue víctima la senadora de Morena Citlalli Hernández esta noche, luego de que un artefacto en forma de libro estallara en su oficina del Senado de la República.

El canciller Marcelo Ebrard repudió "el intento de hacer daño a la senadora, cualquiera que sea el origen y propósito de lo acaecido", y celebró que se Hernández esté bien.

Su compañera de bancada, Lilly Téllez expresó su solidaridad con Hernández "ante este acto de cobardía".

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II escribió en Twitter: "Máxima solidaridad, apoyo y cariño a la senadora".

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra aseguró que "como sociedad debemos rechazar y condenar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Me sumo a la exigencia de una debida investigación sobre lo sucedido a la senadora Citlalli".

El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, condenó la actitud "de quienes buscan menoscabar nuestra convivencia democrática. No permitiremos ningún tipo de intimidaciones".

La senadora Vanessa Rubio (PRI) anotó que "es absolutamente reprobable e inaceptable el atentado del que fue objeto. Debemos vivir en un México donde impere la ley y la justicia, donde los culpables de delitos paguen por sus actos".

También en redes sociales, la diputada Martha Tagle (MC) expresó su solidaridad a la senadora de Morena: "Estamos contigo. Llamamos a que se investigue y sancione. México no puede seguir en medio de esta violencia, tenemos que hacer un frente común".

La secretaria de la Comisión de Salud en San Lázaro, Carmen Medel (Morena), aseveró que el hecho fue un atentado terrorista. "No podemos permitir el terrorismo en nuestro país, la política debe debatirse con ideas y visiones nutridas, no con odio", escribió, pero luego borró el tuit.

Incluso, la Red de Mujeres en Plural se pronunció por que el hecho fue un acto de "violencia política". "Las integrantes de la Red Mujeres en Plural manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a la Senadora Citlalli Hernández. Condenamos y reprobamos toda manifestación de violencia política contra las mujeres. Demandamos se investigue de inmediato", escribieron.