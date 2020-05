Políticos se pronuncian a favor y en contra de López-Gatell

Luego de la polémica generada por la respuesta del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, durante una reunión virtual de trabajo, diferentes políticos se han pronunciado a favor y en contra de los comentarios que algunos calificaron como "misoginia y violencia política".

La diputada Martha Tagle señaló que la forma en que el subsecretario se refirió hacia a senadora es "mansplaining o machoexplicación", por lo que solicitó ser respetuoso y responsable en sus respuestas a todos los legisladores. "Le pedimos se disculpe", escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre el tema, la exprimera dama Margarita Zavala escribió en su cuenta de Twitter: "Fue una majadería".

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, señaló que la forma en que López-Gatell se dirigió a la senadora "no lo honra ni como un servidor público que fue a rendir cuentas ante representantes populares, ni como persona" y se solidarizó con la panista Alejandra Reynoso.

En tanto, la senadora Citlalli Hernández reviró las acusaciones sobre misoginia en los comentarios del subsecretario; señaló, en su cuenta de Twitter, "me opongo al uso de esta bandera cuando se pierde un debate. Hoy @HLGatell compareció en el @senadomexicano de manera virtual. Fue muy buen espacio de rendición de cuentas.

"Ahora resulta que el PAN acusa de misoginia dichas respuestas.

Como feminista me opongo al uso de esta bandera cuando se pierde un debate", señaló la legisladora.

La senadora de Morena, Eva Galaz, felicitó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por su exposición "ya que fue claro sobre las medidas tomadas y el análisis de la epidemia hasta el día de hoy".

Otra senadora de Morena que salió en su defensa fue Cecilia Sánchez, quien señaló que "algunas personas quieren desvirtuar lo que es la #ViolenciaPolítica".

Incluso algunos políticos utilizaron el hashtag #GatellTeRifaste.

Este miércoles durante la reunión de trabajo que mantuvieron los senadores con López-Gatell, la senadora Alejandra Reynoso, del PAN, lo acusó de "mentir y cambiar cifras" y le preguntó si "se arrepentía de no reconocer las malas acciones del presidente" ante el Covid-19.

A lo que el subsecretario López-Gatell contestó: "Usted -posiblemente, no lo asumo- tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizá, seguramente, con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y en las relaciones exteriores. Según tengo entendido.

"¿Por qué lo digo? Esto no está usted para saberlo, pero puede ser de interés común, existen, en la fisiología humana, una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores, estas incluyen, entre otras, el razonamiento, el pensamiento, la consciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje y la atención".

Tras las declaraciones, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, exigió una disculpa pública al subsecretario López-Gatell porque -acusó- "se comportó de manera misógina y con violencia política hacia la senadora panista Alejandra Reynoso".

"Exigimos una disculpa pública de López-Gatell hacia la senadora Reynoso por su trato misógino y con una clara muestra de violencia política hacia una mujer. Su obligación subsecretario, es dirigirse con verdad y respeto. La Mesa Directiva del Senado debe tomar medidas", posteó el líder panista en Twitter.