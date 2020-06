Politiquero y no asunto golpista, lo de gobernadores panistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que más que un acto golpista o separatistas, los gobernadores del PAN (GOAN), quienes se pronunciaron por un nuevo pacto fiscal y advierten de riesgos de ingobernabilidad, se trata de un asunto "politiquero".

"Es un asunto político y estrictamente llamando a las cosas por su nombre diría politiquero, pero somos libres, prohibido prohibir, todos tenemos derecho a manifestarnos, se tiene garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos ni tener la piel así muy delgadita, como para no resistir hasta insultos".

En su conferencia de prensa en las instalaciones del 63 Batallón de Infantería en Xalapa, Veracruz, el titular del Ejecutivo aseguró que se atiene a su tribunal que juzga sus actos: "es mi conciencia".

"Entonces porque lo hacen, es propaganda, pero pues también no es para mortificarnos tenemos que seguir haciendo en eso trabajo y tenemos una encomienda el pueblo nos eligió para transformar para desterrar la corrupción, y para hacer justicia que ya el gobierno no sea un comité al servicio de una minoría rampas, que el gobierno sea de todos, de ricos y de pobres".

Advirtió que a quienes no les gusta esto ya van a venir las elecciones para que se vayan agrupando que se conformen con un "grupo reaccionario".

"Nada más que como decía el presidente Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible porque ya tuvieron su oportunidad y se dedicaron a saquear, a robar, entonces basta, se acabó la robadera".