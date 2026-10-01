logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Polo deja a cientos incomunicados

Lluvias provocan daños en caminos y carreteras de Sonora

Por El Universal

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Polo deja a cientos incomunicados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      HERMOSILLO, Son.- Las torrenciales lluvias asociadas al huracán "Polo" dejaron comunidades incomunicadas, familias atrapadas por las inundaciones y daños en caminos y carreteras del sur de Sonora, donde siguen las labores de rescate, evacuación y atención a la población afectada.

      En Navojoa, cuerpos de emergencia desplegaron lanchas para evacuar a familias de la comunidad de Bacabachi, que quedaron incomunicadas por las inundaciones. También se reportaron habitantes sin comunicación terrestre en Camoa, mientras que el río Mayo se desbordó a causa de las lluvias.

      Ante la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional activo el Plan DN-III-E para apoyar en la evacuación de personas en Bacabachi y Jirocobampo.

      Personal de Protección Civil Estatal, en coordinación con la Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Policía estatal y municipal, Defensa y Bomberos de Navojoa, realizó recorridos de rescate en las comunidades de Capohuiza y Tesia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En Empalme, habitantes de la comunidad de Morelos, conocida como La Atravesada, solicitaron apoyo para salir de sus viviendas, mientras que familias de San Fernando también permanecen incomunicadas. El paso de "Polo" también provocó daños en la carretera que comunica con el ejido Juan Rodríguez, donde la fuerza del agua que descendió desde el valle de Empalme rompió el paso y dejó sin comunicación a sus habitantes.

      En el ejido Cruz de Piedra, decenas de familias enfrentan inundaciones, en medio de las afectaciones ocasionadas por las lluvias que azotaron la región.

      Hasta el momento, mil 270 personas han sido trasladadas a refugios temporales habilitados en distintos municipios de Sonora, de acuerdo con el reporte oficial.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Reaparece AMLO: "El pueblo manda", aunque moleste
        Reaparece AMLO: "El pueblo manda", aunque moleste

        Reaparece AMLO: "El pueblo manda", aunque moleste

        SLP

        Pulso Online

        El expresidente presentó su nuevo libro, Pueblo, sobre la historia política de México, y reiteró que está retirado de la actividad política.

        Lotería Nacional presenta billete por 50 años de Sogem
        Lotería Nacional presenta billete por 50 años de Sogem

        Lotería Nacional presenta billete por 50 años de Sogem

        SLP

        El Universal

        La directora de la Lotería Nacional destacó la importancia de Sogem en la protección de derechos de autor y la cultura mexicana.

        Embajada de EU alerta por huracán Rachel en Jalisco y Baja California
        Embajada de EU alerta por huracán Rachel en Jalisco y Baja California

        Embajada de EU alerta por huracán Rachel en Jalisco y Baja California

        SLP

        El Universal

        Autoridades mexicanas cerraron el puerto y playas ante fuertes oleajes y posibles inundaciones.

        Américo Villarreal inaugura Expo Militar en Tampico
        Américo Villarreal inaugura Expo Militar en Tampico

        Américo Villarreal inaugura Expo Militar en Tampico

        SLP

        El Universal

        La Expo Militar La Gran Fuerza de México se realiza del 1 al 27 de octubre en el Recinto Ferial de Tampico.