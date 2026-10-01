Polo deja a cientos incomunicados

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HERMOSILLO, Son.- Las torrenciales lluvias asociadas al huracán "Polo" dejaron comunidades incomunicadas, familias atrapadas por las inundaciones y daños en caminos y carreteras del sur de Sonora, donde siguen las labores de rescate, evacuación y atención a la población afectada.

En Navojoa, cuerpos de emergencia desplegaron lanchas para evacuar a familias de la comunidad de Bacabachi, que quedaron incomunicadas por las inundaciones. También se reportaron habitantes sin comunicación terrestre en Camoa, mientras que el río Mayo se desbordó a causa de las lluvias.

Ante la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional activo el Plan DN-III-E para apoyar en la evacuación de personas en Bacabachi y Jirocobampo.

Personal de Protección Civil Estatal, en coordinación con la Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Policía estatal y municipal, Defensa y Bomberos de Navojoa, realizó recorridos de rescate en las comunidades de Capohuiza y Tesia.

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En Empalme, habitantes de la comunidad de Morelos, conocida como La Atravesada, solicitaron apoyo para salir de sus viviendas, mientras que familias de San Fernando también permanecen incomunicadas. El paso de "Polo" también provocó daños en la carretera que comunica con el ejido Juan Rodríguez, donde la fuerza del agua que descendió desde el valle de Empalme rompió el paso y dejó sin comunicación a sus habitantes.

En el ejido Cruz de Piedra, decenas de familias enfrentan inundaciones, en medio de las afectaciones ocasionadas por las lluvias que azotaron la región.

Hasta el momento, mil 270 personas han sido trasladadas a refugios temporales habilitados en distintos municipios de Sonora, de acuerdo con el reporte oficial.