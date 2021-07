"Ponchan" a AMLO en reinauguración de estadio de beisbol de Sonora

Pese a que asegura que anda "bateando arriba de 300", el presidente Andrés Manuel López Obrador fue "ponchado" este viernes, pues al ir al bat y practicar su deporte favorito, no pudo pegarle a la bola en las primeras tres oportunidades.

Fue hasta el segundo turno al bat que el Ejecutivo federal pudo conectar la bola, lanzada por el presidente municipal Santo González (Morena) -quien fungió como pitcher- esto al finalizar la reinauguración del estadio de San Luis Río Colorado, y a 40 grados de temperatura.

Previo a ir al "diamante", el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que cuando estaba en un estadio de beisbol le daban ganas de agarra un bat y practicar su deporte favorito, y para inspirarse, reveló "veía unas caritas y macaneaba más fuerte".

"Cada vez que estoy en un campo de beisbol me dan ganas de agarrar un turno o un bate y practicar un poco, porque es un buen deporte y, además, cuando me tiran la pelota a veces veo en la pelota algunas caritas y macaneo más fuerte. Es un gran deporte", dijo.

Antes de él, la gobernadora Claudia Pavlovich, le pudo pegar en su segundo intento, lo que hizo que diera un pequeño salto de alegría.

Tras ella, le tocó el turno a Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora y exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSPC), quien en el primer intento le pegó a la pelota.