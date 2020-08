Ponen cubrebocas a la Cabeza de Juárez ante contagios en Iztapalapa

Dado el incremento de personas contagiadas y fallecidos por el Covid-19, la Cabeza de Juárez "decidió" protegerse y, a diferencia de algunos funcionarios, decidió poner el ejemplo por lo este miércoles se puso el cubrebocas, en apoyo al "Reto Iztapalapa Cero Contagios".

Esta monumental estatua, que forma parte del Museo, ubicado en la avenida Guelatao S/N, colonia Cabeza de Juárez III, en Iztapalapa, lleva ya un tapabocas, con la esperanza de crear conciencia sobre la necesidad de su uso para disminuir contagios. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, acompañada de tianguistas y el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, acordaron la integración de los comerciantes al Reto Iztapalapa Cero Contagios. Con ello, explicó la funcionaria, aplicarán 15 medidas para proteger la salud de clientes y comerciantes, así como para avanzar en romper las cadenas de transmisión del Covid-19 en la demarcación, "donde ya tenemos una reducción en contagios y ya no tenemos más enfermos acumulados en el país", aseguró. Durante el evento, realizado en el Museo del Monumento, mejor conocido como Cabeza de Juárez, a la que le colocaron cubrebocas gigante, para impulsar la concientización del uso de protección personal de la población.

Además Brugada Molina anunció que cada semana, entregará una estrella a cada tianguis, siempre que cumpla con las medidas que conforman este Reto. "Lo importante es proteger a los comerciantes y que se confine cada centro de abasto, para que quienes entren también estén protegidos, porque así vamos a evitar los contagios", reiteró. Explicó que tianguis y vendedores en vía pública que cumplan con estas medidas, "no sólo se harán acreedores a ese reconocimiento, sino también difundiremos para que la gente puede ir al tianguis de tal colonia, con toda confianza, porque siempre están protegidos", comentó.

De igual forma llamó a los consumidores que acudan a los tianguis, porten cubrebocas y careta, además de que no podemos tener aglomeraciones, debemos guardar la sana distancia. "Es una gran responsabilidad cambiar nuestros hábitos, protegernos y proteger a los demás, pues si alguien sale sin protección, puede, sin quererlo, afectar a la familia", enfatizó la funcionaria.