Por agresión contra reportero, vinculan a 4 policías de Tlaquepaque

GUADALAJARA, Jal., enero 4 (EL UNIVERSAL).- Cuatro policías de Tlaquepaque, Jalisco, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en la agresión, en 2018, contra un periodista de Canal 44 que grababa imágenes de un accidente de tránsito.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informó que los señalados son Marcelino "L", Carlos "C", Josué "B" y Jesús "E"; tres de ellos fueron imputados por agredir al periodista físicamente, mientras que su superior jerárquico, que también estaba en el lugar, fue imputado por consentir las agresiones y no detenerlas.

El Juez de Control resolvió otorgar a la fiscalía un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria e impuso a los vinculados medidas cautelares para garantizar la seguridad de la víctima.

El 6 de junio de 2018 el reportero de Canal 44 se encontraba documentando un accidente sobre la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Revolución, cuando los policías municipales le exigieron que dejara de hacerlo a pesar de haberse identificado como periodista.

El reportero siguió realizando su trabajo y mientras un oficial lo empujó, otro le arrebató la tableta con la que realizaba grabaciones; por su parte, el superior de los oficiales ordenó que borraran las grabaciones del dispositivo.

Cuando el periodista pidió que no borraran el material, los policías lo agredieron de nuevo: lo sometieron por el cuello, le torcieron el brazo y lo patearon para intentar derribarlo.

Los policías se detuvieron hasta que se dieron cuenta de que había personas grabando lo ocurrido y lo dejaron ir, pero antes le tomaron fotos y lo amenazaron.

Tras lo sucedido, el reportero hizo públicos los hechos y denunció el caso ante la FEADLE, sin embargo, el entonces comisario de la Policía de Tlaquepaque, Salvador Ruiz Ayala, aseguró que sus elementos habían actuado en estricto apego al protocolo.