Por austeridad excluyen a niños campeones de las Olimpiadas de Matemáticas

El equipo de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas regresará al país con dos medallas de oro y dos de plata que se ganaron en la 21 Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe.

Daniel, uno de los ganadores de oro en esta competencia, estaba programado para viajar a Sudáfrica, pero para ajustarse a las políticas de austeridad del gobierno federal se decidió que ni él ni otros tres compañeros participarían en la Competencia Internacional de Matemáticas.

Se trata de Rebeca Munguía Romero, de 15 años de edad, originaria de Sinaloa, quien regresó con la medalla de oro; Daniel Ochoa Quintero, de Tamaulipas, quien también obtuvo oro; Luis Eduardo Martínez Aguirre, de 14 años, originario de Nuevo León, y Jacobo, de Yucatán, quienes ganaron medallas de plata en el certamen internacional de matemáticas más importante en la región de Centroamérica y El Caribe.

De acuerdo con información de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, el gobierno federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), apoyó al equipo de campeones con los boletos de avión de sólo dos de sus integrantes para trasladarse a la competencia, que se celebró el 19 y 20 de junio en República Dominicana.

El resto de los recursos lo consiguió la Sociedad Matemática Mexicana y las familias de los niños. El evento fue auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que reveló los resultados de la competencia esta misma tarde.

Tres de los adolescentes ganadores en este certamen regional: Jacobo, Rebeca y Luis Eduardo, forman parte del equipo mexicano que en agosto próximo viajará a Sudáfrica para participar en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC, por sus siglas en inglés).

De hecho, Daniel también había resultado seleccionado para participar en esta competencia, pero no podrá ir a Sudáfrica porque forma parte del equipo que la Olimpiada Mexicana de Matemáticas tuvo que excluir de la competencia para ajustarse a los lineamientos de la austeridad republicana.

El caso se dio a conocer luego de que el Conacyt y la Secretaría de Educación Pública les negaran el apoyo para pagar vuelos, hospedaje y viáticos a los concursantes y a dos entrenadores para participar en las competencias de Sudáfrica e Inglaterra; empresas como Grupo Modelo y Grupo Banorte, así como el cineasta Guillermo del Toro y la diputada Tatiana Clouthier apoyaron al equipo de estudiantes mexicanos con parte de los recursos que les faltaban para participar en ambas competencias: el IMC para niños de nivel secundaria, mientras que en la IMO participarán alumnos de nivel preparatoria.

En entrevista con EL UNIVERSAL, publicada el pasado 2 de junio, Rebeca había anticipado que "me gustaría sacar medalla en las competencias que ya vienen y sé que sí puedo hacerlo. Voy a entrenar hasta que lleguen las fechas y voy a esforzarme todo lo que pueda".

Ella es la primera mujer que ha logrado calificar y participar en tres competencias internacionales en el mismo año: en abril se fue a Ucrania, de donde regresó con medalla de plata; ahora en República Dominicana obtuvo medalla de oro, y se esforzará por agregar más reconocimientos a su palmarés en Sudáfrica.

Entrevistado vía telefónica desde República Dominicana, el papá de Rebeca, Roberto Munguía, contó a esta casa editorial que tras anunciarse los resultados de la Olimpiada Centroamericana, la niña "está contenta porque consiguió una de las metas por las que ha trabajado durante 4 años, desde que empezó.

"Este era uno de los objetivos que deseaba cumplir. Nosotros nos sentimos muy contentos por ella y también por la delegación de Sinaloa que representa, hay mucho esfuerzo de los entrenadores estatales y nacionales detrás de los niños", dijo.

Munguía lamentó que por falta de recursos, niños como Daniel que se habían esforzado y habían trabajado duro para calificar para competencias internacionales, no vayan a poder participar en estas por falta de recursos.

Pidió que la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, conozca el trabajo que hacen los niños y la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y que se anime a platicar con los padres de familia para apoyar este tipo de esfuerzos.

"Nos dio tristeza que se quedara fuera de la IMC un equipo de niños de secundaria. El año pasado fueron dos y para este, desde enero, sólo se consideró mandar un equipo porque por la austeridad nada más había recursos para uno.

"Que revisen bien los programas y que la señora Álvarez Buylla se tome un poco de tiempo para conocer la Olimpiada, siento que no lo conoce realmente. Me gustaría que hablara con los familiares de los niños para darle nuestro punto de vista", dijo.