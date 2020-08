Por austeridad, SCT desmantela oficina central

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prácticamente dejó vacías las oficinas que rentaba en el edificio de Toreo Parque Central como parte del programa de austeridad de la Cuarta Transformación.

La falta de recursos para pagar el arrendamiento del inmueble le representa un desafío, porque carece de instalaciones, infraestructura y equipamiento suficiente para albergar a los trabajadores que se deberán mover y cumplir con los protocolos sanitarios de la nueva normalidad.

La mudanza incluye desde el titular de la dependencia, Jorge Arganis Díaz Leal, al personal de las subsecretarías de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, de Transporte, de Infraestructura, de la Oficialía Mayor, así como a cinco direcciones generales: Recursos Materiales, Planeación, Recursos Humanos, Desarrollo Ferroviario y Multimodal, y Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión.

"Las oficinas que ocupaban están vacías, son pocos los que vienen. Nos han comentado que no saben a dónde van a llegar", confió personal encargado del edificio de Toreo.

Los empleados de la SCT llegaron a estas instalaciones meses después del sismo de septiembre de 2017, cuando su inmueble oficial, el de avenida Universidad y Xola, en la Ciudad de México, quedó inhabilitado.

Esto provocó que el gasto en arrendamiento de toda la dependencia se disparara de 390.3 millones de pesos en 2017, a 541.5 millones en este año.

Para el ejercicio 2020, de las entidades que estuvieron rentando espacios, el mayor gasto recaía en la Dirección General de Recursos Materiales, con 81 millones de pesos anuales, seguido por la Dirección General de Recursos Humanos, con 21.1 millones, y Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, con 7.3 millones.

Fue el exsecretario de la dependencia, Javier Jiménez Espriú, quien tomó la decisión de salir del edificio propiedad de Grupo Dahnos. El objetivo era abandonar esta sede a finales de año o principios de 2021.

La dependencia ocupaba oficinas de los pisos tres al 11 de la torre en bulevar Manuel Ávila Camacho 5, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Las oficinas "oficiales" de la secretaría están ubicadas en Insurgentes Sur 1089, en la colonia Nochebuena, que fueron establecidas para efectos legales tras el sismo de septiembre de 2017, cuando quedó inhabilitada la sede Universidad y Xola.



Ni PC ni internet

Actualmente, los empleados de base laboran desde casa, situación que se mantendrá hasta octubre próximo como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que facilitó cancelar servicios de cómputo e internet que no son utilizados.

Mientras que los trabajadores que realizan actividades esenciales acuden a las oficinas de Toreo y cuentan con todos los servicios; sin embargo, fueron reubicados y se contrajo la ocupación dentro de las oficinas.

En plena pandemia, los empleados tendrán que regresar a laborar en instalaciones que son insuficientes para albergarlos a todos y con las medidas sanitarias suficientes.

María Isabel Gallegos, secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la SCT, asegura que ante un cambio de instalaciones habría espacios suficientes si existiera una buena organización.

"Si los mandos medios no ocupan oficinas tan grandes, si se le solicitara al Indaabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) otro edificio que esté en el perímetro de la Ciudad de México, a efecto de que estamos en una situación económica difícil y si se decide por un edificio lejano como lo era el de Toreo se afecta al trabajador en lo económico, tiempo y estrés", dijo Gallegos.