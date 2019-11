Por balacera en Sonora, padres de familia no mandan a menores a la escuela

Una caravana de vehículos con hombres armados que realizó una fuerte balacera en varios sectores del municipio de Agua Prieta, durante la madrugada de este lunes, provocó que los padres de familia no llevaran a sus hijos a clases.

Jesús Alfonso Montaño Durazo, alcalde de Agua Prieta, a través de una publicación en Facebook, informó que se ha mantenido al pendiente y en constante coordinación todas las corporaciones e instituciones, por los sucesos de esta madrugada de lunes en los que se registraron disparos de armas de fuego en más de un punto en la zona urbana de su entidad.

"En estos momentos se patrulla la ciudad en un operativo conjunto y se encuentra en calma. Sin embargo, pudieran existir riesgos aun impredecibles", advirtió.

"Considerando que las actividades se realicen en forma normal, se recomienda precaución y queda al criterio de los padres la actividad de cada familia y sus hijos que asisten a la escuela. Estamos en contacto con el delegado de SEC, Sr Roberto Meza, pero en virtud de no haber una decisión de suspensión de clases nos conduciremos con precaución", publicó.

--Hay alerta en Arizona

El sheriffato del Condado de Cochise Arizona, que comprende Douglas, frontera con Agua Prieta, Sonora, emitió una alerta sobre los hechos que implicaron disparos con armas de fuego de alto poder en Agua Prieta.

"El lunes 4 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 3:00 AM, las agencias policiales locales comenzaron a recibir llamadas informando disparos al sur de la frontera internacional entre Douglas y Agua Prieta".

Los informes iniciales indican que varias detonaciones se escucharon provenientes de armas automáticas, y hasta ahora no hay informes de alguna propagación de violencia en los Estados Unidos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cochise aumentó los patrullajes por precaución y el Sheriff Dannels al respecto dijo: "Estamos actuando en un estado de alerta elevado que es proactivo en el caso de que la actividad al sur de la frontera cruce nuestra jurisdicción".

Y continuó: "Nuestra máxima prioridad es la seguridad de nuestros ciudadanos y tomaremos medidas activas para garantizar esa seguridad".

"Estamos trabajando con nuestras autoridades locales, estatales y federales para monitorear de cerca la situación y mantenerlos informado sobre cualquier actualización.

"Se advierte a los residentes de evitar viajes innecesarios a México en este momento", alertó el Sheriffato.