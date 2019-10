Por balaceras, duermen clientes dentro de Walmart en Culiacán

Por las balaceras de este jueves en Culiacán, relacionadas al intento de captura del hijo de "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán López, una de las sucursales de Walmart del lugar acogió a las personas que se encontraban en medio de los enfrentamientos, según diversas publicaciones en redes sociales.

Por temor a la violencia en el exterior, las personas, en su mayoría mujeres, se quedaron toda la noche dentro de la tienda de autoservicio.

De acuerdo con las publicaciones, el personal les ofreció alimentos, cobijas, colchones que estaban en venta, además de pañales.

"Yo soy una de las personas que aún siguen en Walmart y que la verdad después del susto no tengo nada por qué quejarme. Wal-Mart La Isla, Culiacán nos han dado un trato de primera aquí resguardando nuestras vidas desde que comer hasta donde dormir justo ahorita son las 7 am y ya quisiera irme, pero no han abierto la tienda, pero también se siguen escuchando balaceras afuera del establecimiento", expresó en su cuenta de Facebook una de las personas que había estado dentro de la tienda.



El gesto de la empresa no ha pasado desapercibido ya que los usuarios han dejado mensajes de agradecimiento por el apoyo brindado.