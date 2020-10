Por buenos resultados se incrementará número de caninos en aduanas

Al afirmar que los decomisos de droga y dinero irregular han aumentado "muchísimo" en las aduanas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por su olfato, los perros detectores de droga son mejores que cámaras y aparatos de alta tecnología para detectar mercancía ilícita.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que ayer miércoles tuvo una reunión con Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con Horacio Duarte, director General de Aduanas, quienes le indicaron que debido a los resultados se planea incrementar el número de estos caninos en las aduanas.

"Ayer tuve una reunión con los miembros del SAT y estaba el director de aduana (Horacio Duarte), los decomisos han crecido muchísimo en aduanas. Lo que explicó aquí el general secretario (Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional) se puede probar de que ahora hay más decomiso en el aeropuerto de la Ciudad de México de droga, de dólares y volvemos a lo mismo, lo principal es la honestidad que haya gente en el servicio público incorruptible porque, ¿qué se puso de moda? vender aparatos, cámaras".

Y agregó: "Lo que pasa en aduanas es que se tenían contratos también con cámaras para fiscalizar, para evitar contrabando, entrada de droga, contratos carísimos (...)y bueno ayer en la plática en la evaluación con aduanas, con Raquel Buenrostro, como Horacio Duarte, que es el director de Aduanas, me dijeron que ya no se tenían esos contratos millonarios, y que estaban optando más por los perros que eran de lo mejor, para detectar droga y hasta dinero, pero sobre todo, droga".

De acuerdo con el mandatario los funcionarios le explicaron que están pensando en tener más pérros en las aduanas: "Y decían algo que es muy fuerte muy duro, muy descarnado, decían es que ellos no tienen intereses, ellos no, ellos los sueltan y 'aquí hay algo raro". O sea, fíjense, de la tecnología más sofisticada, carísima a estos fieles perritos, extraordinarios'.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que las "aduanas estaban tomadas" y detalló que los puertos más deseados eran los de Manzanillo, Colima; Lazaro Cardenas, Michoacán; y los de Tamaulipas y Baja California porque "ahí está todo".

"Entonces vamos a seguir limpiando y avanzando", agregó.