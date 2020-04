Por caso de García Luna, que llamen a DEA y CIA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en la investigación que se realiza en Estados Unidos contra el ex secretario de Seguridad del ex presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, autoridades de la DEA y la CIA deberían ser llamados a declarar.

"Este es asunto de fondo, porque estamos hablando del secretario de Seguridad Pública en un sexenio acusado de proteger a una banda y de recibir sobornos millonarios, hasta para vivir en el extranjero con gran lujo, relacionado con agencias internacionales, la CIA, la DEA, que también deberían de ser llamados a declarar todos ellos".

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó había operativos, acuerdos entre los gobiernos, en que se permitió introducir armas a México.

"Fue en ese mismo tiempo, luego se demuestra que con esas armas cometieron homicidios en el país y ¿dónde quedó la investigación?".

Criticó que a sus opositores ya olvidaron esa historia porque tienen como amnesia, y esto también se ve en los medios, no hay análisis de lo que pasaba antes.

"Y el juez que le negó el amparo o la libertad dice que no se le otorga el derecho de libertad bajo fianza porque puede escapar a México, donde tiene un grupo que lo protege. Ese es el argumento por el que no le dieron la libertad", comentó el presidente López Obrador.