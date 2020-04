Por coronavirus, juicios orales serán a puerta cerrada

El Tribunal Superior de Justicia local así como el Sistema Penitenciario capitalino, tomarán medidas extremas para evitar evitar contagios de Covid-19; la primera institución no dejará de realizar los juicios orales, sin embargo, serán a puerta cerrada donde sólo estarán el juez, la defensa, el imputado y el Ministerio Público; todos a más de un metro de distancia para evitar contagios.

Antes de ingresar a cada sala y conforme lo marcan los nuevos protocolos sanitarios, los muebles son sanitizados y el personal que ingresa a esos lugares desinfecta previamente sus manos.

El objetivo a decir de los impartidores de justicia, es que ese órgano no deje de operar durante el tiempo que duren las restricciones de las autoridades, de lo contrario, asegura, colapsaría todo el sistema de justicia local.

De cualquier manera, solicitan mayor presencia policiaca en las instalaciones donde se realicen los juicios, pues apenas el pasado sábado un delincuente -que se aprovechó de la poca presencia de personal- se escapó de los juzgados ubicados sobre la calle Dr. Lavista.

Por su parte, el Sistema Penitenciario, anunció que como una medida extrema para evitar que los internos de los ocho centros de reclusión que administran se contagien del coronavirus, permitirá las visitas a los internos de manera escalonada; por lo que solo permitirán el 50% de los visitantes de un día "normal".

Por lo que de manera escalonada los familiares visitarán a los convictos, una mitad los martes y sábado y la otra mitad los jueves y domingos.

De igual manera, de momento, se restringirá la visita a los adultos mayores a 60 años, al igual que a mujeres embarazadas, mientras que en el interior, las celdas, los pasillos, las áreas comunes son sanitizados de manera constante por personal especializado.

Atención aparte merecen los convictos mayores de 60 años y todos aquellos que padecen una enfermedad crónicodegenerativa, al tiempo que se conmina de manera constante al resto de los convictos -en la medida de lo posible- no estar "muy juntos".

De momento, no se ha presentado un solo contagio, aseguran las autoridades encargadas de las cárceles locales.