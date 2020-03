Por coronavirus, sistemas públicos emitirán contenidos de educación

Ante la alerta que hay por el incremento de casos de coronavirus, Covid-19, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha decidido que del 23 de marzo al 17 de abril se lleve a cabo el programa Aprende en Casa por TV y en Línea, para que los alumnos tengan una opción de aprendizaje durante la suspensión de actividades escolares.

Este programa se llevará en coordinación con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y Canal Once Niñas y Niños 11.2.

El secretario Esteban Moctezuma Barragán indicó que la ampliación del receso escolar no debe tomarse como un periodo vacacional, sino como un aislamiento voluntario para evitar el contagio.

En Once Niñas y Niños la transmisión será por el canal 11.2 de televisión abierta, de lunes a viernes, en los siguientes horarios: preescolar y primaria, de 9:00 a 12:00 horas; inglés, de 12:00 a 12:30.

Secundaria se transmitirá de lunes a viernes, de las 8:00 a las 11:00 horas, y bachillerato de 11:00 a 13:00 horas, ambos con repetición por la tarde, de las 15:00 a las 20:00 horas a través del canal Ingenio TV.

El programa incluye al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), así como la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.; el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), transmitirá preescolar, primaria y secundaria a través del Canal Satelital Internacional.

Los programas habituales de estos canales se suspenden temporalmente para dar prioridad al programa Aprende en Casa por TV y en Línea.