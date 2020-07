Por Covid, 9 millones de clientes han diferido créditos a bancos: ABM

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, informó que al cierre de junio, 9 millones de clientes se apegaron a los programas de apoyo para postergar el pago de créditos de 4 a 6 meses ante el impacto por la pandemia de Covid-19.

Dicho volumen de usuarios representa 25% de los clientes de la banca en México, con una cartera total de un billón de pesos. En tanto, los intereses ordinarios que se han diferido hasta el momento ascienden a 64 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, el directivo detalló que los 9 millones de créditos se distribuyen en 3.3 millones en créditos diferidos a mipymes y personas físicas con actividad empresarial; una cantidad similar para clientes con tarjeta de crédito, 2 millones 100 mil en el segmento de consumo no revolvente, esto es personales, nómina, automotriz, entre otros), 322 mil en hipotecas y 37 mil en grandes empresas.

Ante el impacto económico de la pandemia, la ABM dijo que se están analizando medidas adicionales para seguir apoyando a los clientes las cuales serán anunciadas en los próximos días; sin embargo, no se prevé que se amplié el programa.

"Ampliar el programa de diferimientos no lo vemos sustantivo, en los 4 o 6 meses ha sido relevante, hablamos de un billón de pesos de capital y 65 mil mdp en intereses, pero necesitamos un esquema de mayor alcance", explicó.

Sobre el tema, el vicepresidente de la ABM, Julio Carranza, explicó que el programa ha sido determinante para que los clientes puedan hacer frente a la crisis, ante lo cual, debido a que a partir de agosto se tendrían que empezar algunos créditos diferidos, se realizará un análisis de toda la cartera.

"Es importante dar apoyos especiales a quienes lo necesiten para regresar a la normalidad, pero debemos tener cuidado. Hasta ahora se han diferido el pago de intereses y es muy importante que haya ya pago de intereses y reservas bancarias con las reestructuras que se hagan en cada uno de los casos", dijo.

En ese sentido, explicó que el nuevo programa que prepara la banca es diferente, más específico, atendiendo a las necesidades de los diferentes sectores, ya sea consumo, empresas y particulares.

"Los bancos tendremos la capacidad de seguir apoyando pero necesitamos ya tener reservas y la muestra de pago de diferentes formas y de acuerdo a lo que los clientes tengan", dijo.

Sin efecto por quiebra de Banco Ahorro Famsa

Sobre la liquidación de Banco Ahorro Famsa a principios de julio por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el presidente de la Asociación de Bancos de México dijo que se trató de un tema aislado sin que haya otra institución que enfrente problemas financieros y que ponga en riesgo al sistema bancario.

En ese sentido, dijo que la quiebra de Banco Famsa no ha tenido hasta el momento un impacto en la reputación de los bancos en México.