Por Covid, Comité 68 no hará marcha en 52 aniversario de 2 de octubre

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas, agrupación creada por sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968, informó que la tradicional marcha por los 52 aniversario de la matanza del 2 de octubre no se realizará este año por motivos de la pandemia del Covid-19 y para evitar alguna confrontación con el plantón que mantiene el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) en la plancha del Zócalo.

Por medio de su cuenta de Twitter, la organización difundió un cartel donde señaló que en lugar de la marcha, se realizará un mitin para conmemorar la represión sufrida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, diez días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

"No convocamos a marchar este año. ¡Es tiempo de Justicia! A 52 años del crimen de Estado del 2 de octubre de 1968, la impunidad continúa, los reclamos de justicia continúan, la memoria del pueblo se resiste a olvidar, es tiempo de justicia. #LaJusticiaNoseConsulta", indicó la organización en la red social.

Aunque el comité organizador de las marchas informó que solo se llevará a cabo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se desplegará un operativo para las movilizaciones que se realizarán en conmemoración de la matanza del 2 de octubre.

"Quién organiza la marcha del 2 de octubre, tomó la decisión de mejor hacer una concentración en Tlatelolco, se está trabajando con ellos, va haber un evento en la mañana como siempre ahí en Tlatelolco y posteriormente, pues ya la demostración política que siempre se hace el 2 de octubre con sana distancia, nos han pedido inclusive, filtro sanitario y algunas otras cuestiones que estamos en apoyo para el desarrollo de esta manifestación pacífica", dijo.

Expuso que hay otros grupos que plantean, que de todas maneras, van a hacer algunas movilizaciones y por lo que se pondrá en marcha el protocolo de movilizaciones.

"Junto con la presencia de la comisión de Derechos Humanos pues se irán tomando decisiones y algunas acciones previas, que ya tiene conocimiento la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno, para evitar que haya la confrontación con el grupo que está en el Zócalo", dijo.

Sin represión, asegura AMLO. En la víspera de conmemorarse 52 años de la masacre del 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas nunca dará órdenes para que se reprima al pueblo y garantizó el ejercicio pleno de todas las libertades.

"No habrá represión, no se va a perseguir a nadie, no habrá torturas, hasta ahora no ha habido, y no queremos que haya masacres, como existía hace poco, porque en Presidencia predominaba la actitud autoritaria".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que el movimiento estudiantil de 1968 surge porque hay una demanda de libertades en el mundo, por el predominio de gobiernos autoritarios.