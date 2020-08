Por definir si se aplicará 1 o 2 dosis de vacuna contra Covid: Ayub

Aún se está definiendo si será una o dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 la que se aplique, informó Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex.

"Todavía está en estudio, es muy probable que sea una dosis y al mes otra, es decir, dos por persona, pero todavía no se define si es una sola o será necesaria esa segunda", comentó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Señaló que se empezará a producir la vacuna contra el Covid-19 antes de que se apruebe, para poder repartirla en América Latina en el momento que se tenga autorización.

"La participación de la Fundación Carlos Slim es asegurar que esta vacuna llegue a tiempo a México y a América Latina. ¿Cómo? Poniendo dinero de la Fundación a riego de que se apruebe o no la vacuna para empezar la producción de la misma, ahora mismo. Antes de que se apruebe vamos a empezar a producir en Argentina y México la vacuna, para que en el momento que se apruebe, la producción ya lleve un paso importante", indicó.

Explicó que a partir de hoy se traerá maquinaria e insumos para realizar la producción masiva.

Señaló que la vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca está el fase 3 y se está probando su efectividad en 50 mil personas, para verificar que no tenga efectos secundarios y ver cuáles son los resultados.

Esta mañana de jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el anuncio formal del acuerdo con AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim para la producción en México del proyecto de la vacuna en contra del coronavirus o Covid-19.

Elías Ayub reiteró que si no se hubiera firmado el acuerdo, la vacuna hubiera llegado a México y Latinoamérica entre 10 meses y un año después.

"Aquí nadie está ganando dinero ni AstraZeneca, ni los laboratorios que la van a fabricar ni ciertamente tampoco la Fundación Carlos Slim... la vacuna llegue a un precio muy accesible y, consideramos, que es la vacuna que va a estar más rápido y que va a ser más efectiva", dijo.