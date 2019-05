"Por delicadeza", Presidencia no divulgará nombres de comunicadores que pidió el INAI

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).- El gobierno federal cumplirá con la instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar la lista de comunicadores beneficiados en el pasado con el presupuesto público, pero no dará a conocer sus nombres, "es una delicadeza de nuestra parte", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que está por cumplirse el término de 10 días establecido por la ley, la Presidencia de la República entregará la información al INAI y "ellos van a decidir qué se hace con ella".

Indicó que si bien el gobierno federal no publicará dicha lista porque "es una delicadeza de nuestra parte", confió en que este tema no se polarice, y expuso que en el presupuesto del que se habla también hay compra de publicidad, "no todo es dinero entregado para comprar lealtades o conciencias".

"Se está haciendo ya la recopilación, el acopio de elementos para entregar esta información a Transparencia. Nosotros no vamos a darla a conocer", acotó López Obrador, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa del coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

El Ejecutivo federal sostuvo que "no todo es, como se dice coloquialmente chayote. Es también el dinero que el gobierno destina a la publicidad, pero eso va hacer Transparencia, la institución encargada de resolverlo. Nosotros vamos a cumplir con ese propósito como nos lo están demandando".

A pregunta expresa, indicó que la semana pasada el INAI notificó a la Presidencia, por lo que se dará a conocer antes de que concluya ese plazo.