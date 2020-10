Por "Delta", aeropuerto de Mérida será alternativo para Cancún

No obstante las alertas por la llegada del huracán "Delta" en las próximas horas al estado de Yucatán, el director Regional del Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR), Héctor Navarrete Muñoz, informó que el aeropuerto Internacional de Mérida será alternativa para los aeropuertos de Cancún y Cozumel.

Confirmó que hasta el momento no se cancelarán las operaciones programadas para estos días en el Aeropuerto Internacional de Mérida.

"Estamos listos para atender la demanda que se genera en nuestro aeropuerto, pero también para ser aeropuerto alterno de Cancún y de Cozumel", reveló. "Esperamos poder hoy trabajar todo el día sin ningún problema", subrayó.

Los vuelos comerciales, privados y de carga se realizarán conforme a lo planeado, mientras las condiciones climáticas lo permitan. Con un total de 51 vuelos y 2 pistas operando en el transcurso de este día, el Aeropuerto Internacional de Mérida permanecerá activo.

Navarrete Muñoz reiteró que se seguirán llevando a cabo todas las medidas de prevención sanitarias contra el Covid-19, para contribuir a que los contagios no aumenten significativamente.

"No por el huracán vamos a dejar de dar las medidas que nos exige la Secretaría de Salud y que son las correctas para poder nosotros tener la seguridad sanitaria necesaria", declaró.

De igual forma, Óscar Carrillo Maldonado, administrador del Aeropuerto de Mérida, comentó que para este miércoles tienen 52 operaciones programadas, sin embargo 2 de ellas ya se han cancelado.

Ante el inminente paso del huracán "Delta" por amplia zona de Yucatán y por seguridad de los turistas, se mantendrán cerrados al público los paradores turísticos de Chichen Itzá, Dzitnup, Mercado Zací, Ek Balam, Dzibilchaltun, El Corchito, Uaymitun y Celestún, es decir, 8 sitios de clara afluencia de turistas, informó el director general del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo.

Expresó que es posible que otros sitios cierren dependiendo de la trayectoria y de las afectaciones que podría ocasionar el meteoro.

Agregó que tentativamente las actividades en esos sitios turísticos se reanudarían hasta el jueves, previa evaluación de las afectaciones que pudiera dejar el huracán y de las condiciones climáticas del momento.

"Estaremos informando al público sobre las situación de cada lugar y de sus reaperturas conforme se vayan normalizando y en apoyo a Cultur en los municipios", declaró el funcionario.

Díaz Montalvo agregó que por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, como se hizo durante la tormenta "Cristóbal", funcionarios y empleados de Cultur estarán apoyando en los municipios de Didzantún, Cenotillo, Tunkás y Dzonchauich, a fin de darles la asistencia y orientación que sean necesarias a los pobladores de esos lugares.