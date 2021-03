Por desaparición forzada, detienen a 4 policías de Mezquitic, Jalisco

Después de que la Fiscalía de Jalisco detuviera al director de la Policía Municipal de Mezquitic, Diego Alejandro Pérez García, y otros tres policías acusados de cometer desapariciones forzadas, la Secretaría de Seguridad Pública del estado tomó el control de la seguridad en ese municipio localizado en la zona norte de la entidad.

El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, indicó que además a los cuatro policías se les imputan los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, asociación delictuosa y peculado.

Informó que también se realizan patrullajes en la zona con apoyo de fuerzas federales para tratar de identificar a varias células de la delincuencia organizada responsables de desapariciones en la región.

"Va a trabajar un tiempo más el personal en esa zona con la finalidad de dar con la finalidad de determinar la posible responsabilidad de algunos otros causantes, algunos de ellos al servicio de la delincuencia organizada que opera en aquella zona, que pudiera ser el cártel Jalisco o probablemente los 'Zetas'".

Por su parte, la fiscal especial para personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, indicó que el caso particular en el que se logró acreditar la participación de estos policías es la desaparición de una mujer y dos hombres, sin embargo se cree que pudieron estar involucrados en otros hechos similares.

Fue el viernes pasado cuando la Secretaría de Seguridad tomó el control de todos los activos de la corporación municipal y ahora se encarga de la seguridad en ese territorio.

Desde el pasado 4 de febrero el exalcalde de Mezquitic y hoy precandidato del PRI al gobierno de ese municipio, Álvaro Madera López permanece desaparecido y aunque le miércoles 10 de febrero su familia indicó que se pidió un rescate por él, aún no ha sido liberado.

Las autoridades estatales no informaron si los policías detenidos están relacionados con estos hechos y evitaron dar a conocer la identidad de las personas desaparecidas con las que se les relaciona.