Por detección oportuna, paciente sobrevive al cáncer de mama en clínica del IMSS

Gracias a la detección oportuna por parte del personal de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS, Corina, de 50 años, fue diagnosticada con cáncer de mama en sus primeras etapas, lo que permitió realizarle una cirugía conservadora para salvar sus senos y lograr un buen pronóstico de sobrevida.

Derivada de la Unidad de Medicina Familiar No. 13 de Azcapotzalco en el mes de enero de este año, Corina acudió a esta Clínica de Mama, donde especialistas en radiología le efectuaron una mastografía, un ultrasonido y una biopsia.

Su diagnóstico fue un carcinoma lobular infiltrante etapa 1ª en el seno izquierdo menor a un centímetro; por lo que se envió a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 "Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez" del Centro Médico Nacional La Raza, donde el manejo fue una cirugía conservadora y tratamiento posterior de 25 sesiones de radioterapia y cinco años de terapia a base de hormonas.

"A Corina la vimos por primera vez en el mes de febrero de este año, ella llegó proveniente de la Clínica de Mama, con una lesión no palpable a los dedos pero que se pudo descubrir con mastografía, ultrasonido y confirmar por medio de una biopsia", refirió el doctor Alfredo Ruiz Vega, especialista en oncología quirúrgica de esta UMAE.

"Ella fue enviada a nuestro servicio y una vez confirmado el diagnóstico de inmediato hicimos el protocolo de estudio para etapificar la enfermedad y de acuerdo a su grado de avance determinar si el tratamiento es quirúrgico o no", agregó.

Ruiz Vega explicó la lesión no era palpable, por lo cual se tuvo que operar con un marcaje, esto es, poner una guía metálica el mismo día de la intervención para localizar con exactitud el tumor.

"Como éste era pequeño, pudimos hacer una cirugía conservadora, también nos fuimos al área de la axila y sacamos 25 ganglios que por fortuna ninguno salió con metástasis a otros órganos", refirió.

El especialista hizo hincapié en que una paciente, después de los 40 años de edad, se haga su mastografía cada año, lo cual ayuda a encontrar la enfermedad de forma temprana.

"Gracias a que existen estudios de detección en el primer y segundo nivel de atención, hemos tenido un aumento del 40 por ciento en el número de casos de cáncer de mama en estadíos iniciales que nos permiten realizar una cirugía conservadora de mama", aseveró Ruíz Vega.

"Me diagnosticaron cáncer de mama el 10 de enero de 2020, cuando me dieron la noticia no me puse triste porque dije que se me iba a quitar, que iba a estar bien y todo lo tomé positivamente", comentó Corina.

"Sí cambió mi vida después de todo esto, porque sí te da miedo saber que tienes cáncer, pero debes de tener más valor para salir adelante y hacer todo lo que te indican", explicó.

"La trabajadora social me dijo que nos ayudaba mucho que también la familia estuviera con nosotros, que fuéramos siempre positivos y así fue", recordó.

Corina aseguró que la atención del personal del IMSS fue muy buena, la cita, la cirugía, todo ha sido muy rápido. "Hoy estoy controlada, me siento muy bien, vamos saliendo por medio del tratamiento y los chequeos que vamos a continuar".

La paciente recomendó a las mujeres que se realicen la mastografía, ya que ella no tenía síntomas, "por medio del estudio fue que me detectaron e iba empezando. Yo les diría que se atiendan, se revisen, no les dé miedo, no duele y es muy importante checarse constantemente", subrayó.