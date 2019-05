Por el bien de su fortuna, que empresarios se sumen al cambio: Gómez Urrutia

"Algunos empresarios no se han dado cuenta de que México ya cambió y posiblemente actúan en su contra todos los días", afirmó Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, al señalar que "ojalá se incorporen a esta transformación y dejen de atacar al Presidente, al gobierno, al sistema. Más les vale, por el bien de su fortuna, de sus negocios", recalcó.

El dirigente minero aseveró que "no estoy diciendo nada amenazante", pero quienes no se sumen a los cambios que impulsan las autoridades "se van a quedar atrás".

Con respecto a la reforma laboral, sostuvo que en ocasiones piensa que será más difícil concretarla por el lado de los hombres de negocios que por el de los sindicatos, "porque hay intereses creados muy fuertes en los grupos empresariales y algunos no quieren cambiar".

En cuanto a los líderes sindicales, Gómez Urrutia dijo que el reto que enfrentarán será adaptarse a las nuevas condiciones, ya que de lo contrario serán sustituidos por otros.

La autoridad laboral, detalló, tiene una gran responsabilidad en el camino de la transición.

"Es momento de aprovechar esta coyuntura histórica y hacer las cosas con tranquilidad, en paz, sin violencia", con objeto de consolidar el nuevo modelo de política económica que México requiere, insistió.