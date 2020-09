Por el bien del país, guardo silencio a dichos de Trump: AMLO

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó que podría cobrar un peaje a los autos de México que ingresen a ese país o un impuesto a las remesas, Andrés Manuel López Obrador señaló que las declaraciones del mandatario estadounidense son por la época electoral que vive ese país.

Empero, por el bien del país, dijo, no hará dará una opinión a la insistencia de Trump de que México pagará por el muro fronterizo.

"No quiero hablar del tema, guardo silencio, quiero ser dueño de mi silencio por el bien del país", advirtió en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador recordó es buena la relación con Estados Unidos y el presidente Trump, solo tomar en consideración de cualquier parte del mundo siempre hay una mayor manifestación de opiniones, se encienden las pasiones, "brota el entusiasmo".

Dijo que en 45 días van a tener elecciones en Estados Unidos, "imagínense cómo está de caliente ese asunto, ojalá no pase a mayores, y como es legítimo se están manifestando".