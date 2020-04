Por empleo en el IMSS se "brincan" la sana distancia

Sin importar la sana distancia, este lunes cientos de personas acudieron, se formaron y posteriormente ingresaron a la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) con la esperanza de dejar sus papeles y obtener un empleo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desde antes de las seis de la mañana, la fila alrededor del local del sindicato en la colonia Simón Bolívar daba varias vueltas a la calle de Florines. Con sus papeles en la mano y la ilusión en el rostro, las personas acudieron para aprovechar esta oportunidad única de participar en una convocatoria abierta al público por parte del sindicato.

"Tratamos de inscribirnos al IMSS porque es un instituto que protege más a sus trabajadores. Por lo regular uno tiene que esperar de dos a tres años para que salga una convocatoria de esta naturaleza, pero es muy difícil. Desafortunadamente, el que tiene más conocidos o palancas entra más rápido y para los que no es así es más difícil", dijo Martha Calderón, de 28 años de edad.

La Sección 33 del SNTSS publicó a través de redes sociales una convocatoria para médicos especialistas y generales, enfermeros generales, técnicos especialistas en aparatos de electrodiagnóstico y radiólogos, inhaloterapeutas, auxiliares de laboratorio y laboratoristas.

La convocatoria inusual, según médicos consultados en el lugar, buscaba profesionistas para contratarlos de manera eventual durante seis meses. Se repartieron 300 fichas para enfermeros y trabajadores de la salud, mientras que se abrió la convocatoria para médicos generales y especialistas.

Amanda Gutiérrez tiene seis meses de haberse recibido de médica general de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y trabaja en el consultorio de una farmacia donde cobra solamente 30 pesos por consulta médica y no tiene ningún tipo de prestación laboral.

"Para mí representa una oportunidad porque realmente que se abran convocatorias para el IMSS o algún instituto no es muy fácil. Aunque sea por la situación del Covid-19, es una oportunidad para darnos a conocer y que después nos vuelvan a llamar", dijo.

"Empiezas ilusionada de ayudar a las personas y, aunque no piensas en el dinero, crees que es una carrera bien pagada y gratificante. La verdad es que no es cierto. La gente piensa que una consulta debe costar 30 pesos", lamenta.

Quienes alcanzaron ficha tuvieron que esperar hasta pasadas las 18:00 horas y luego se les hizo ingresar en un auditorio de la sede sindical que tenía un extensión de unos 60 metros cuadrados, pero donde no había la posibilidad de guardar la sana distancia precisamente por la gran cantidad de personas aglomeradas.

Según lo que se les dio a conocer a quienes finalmente se les hizo una oferta es que recibirían una llamada telefónica entre hoy y mañana, a partir de la cual debían presentarse en la Clínica 41 para su reclutamiento.

A quienes recibieron su ficha también se les hizo llenar y firmar una cédula de afiliación al sindicato, así como su pliego testamentario.

"No se preocupen, el pliego testamentario es una prestación que tenemos como parte del sindicato. Es para tener protegida a la gente que creamos conveniente", se les informó en el auditorio de la organización sindical.