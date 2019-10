"Por encima de las leyes está la vida humana", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que si hubo algún acto ilícito o un delito en avalar que se suspendiera el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, que se proceda legalmente, pero manifestó que él considera que "por encima de las leyes está la vida humana".

"Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda legalmente y yo voy argumentar el porqué actué de la manera de cómo lo hice. Yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana, y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, sino con la justicia".

"Yo creo que no hay ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal, pero me siento bien con mi conciencia y lo que más importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada sin autoridad moral", dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional recordó que hace unos días se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por parte del PAN por el operativo realizado en Culiacán, por lo que, reafirmó, responderá ante esto.

Exonera a gobernador de Sinaloa en el caso Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, no tuvo nada que ver con las decisiones tomadas tras los hechos violentos del pasado 17 de octubre en Culiacán.

"El gobernador no tiene responsabilidad, esto fue una decisión de la Federación", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, al aclarar que fue el gabinete federal de Seguridad el que coordinó las acciones.

López Obrador precisó que esas operaciones las lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a partir de un grupo de investigación, y no estaba informado de este caso.

Aclaró que hasta que se presentó el conflicto pidió a los responsables del operativo que se reunieran y tomaran una decisión, y luego avaló la propuesta que le presentaron. Mi recomendación fue "cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos", recalcó.

El Ejecutivo federal sostuvo que tiene plena confianza en el secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval Gonzáles, quien -dijo- ya reconoció que no previeron lo suficiente para desplegar el operativo.

Sin embargo, insistió en que se capturará a ese presunto narcontraficante, pues no puede haber impunidad, pero tampoco daños colaterales; se debe cuidar a la población y para eso aplicará "la inteligencia, más que la fuerza".

López Obrador recalcó que se hará una evaluación del operativo, aunque insistió en que no se debe salir del propósito de evitar pérdida de vidas humanas y, el fin último, de reducir los índices de inseguridad en todo el país.

"El propósito en materia de seguridad es reducir la incidencia delictiva, que bajen los homicidios, que bajen las robos, que bajen los delitos como el secuestro, el robo de vehículos, que la gente esté segura, que no le roben sus casas, en el transporte, eso es lo que más nos importa", enfatizó.

Antes, comentó, la mayor preocupación era ver qué personaje famoso era detenido, lo cual no significa que eso no se vaya a hacer, sino que ahora lo fundamental es garantizar la seguridad pública y cuidar a la gente, "no operativos para que se cuelguen medallas".