Por falta de cajeros se abrirán menos sucursales de Banco Bienestar, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que debido a la falta de cajeros automáticos en el mercado, se inaugurarán menos sucursales del Banco de Bienestar que las que se habían planeado para este año.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en esta comunidad, el titular del Ejecutivo federal detalló que el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), le informó que se están consiguiendo estos cajeros porque "son tantos" que no los hay suficientes en el mercado nacional.

Indicó que su gobierno tenía programado inaugurar mil sucursales del Banco de Bienestar para junio de este año, pero sólo se podrán entregar poco más de 800, sin embargo garantizó que en 2022 se inaugurarán todas las sucursales de este banco.

"Estamos construyendo 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, también con el apoyo de los ingenieros militares. En junio vamos a inaugurar ya mil en distintos pueblos del país, un poco menos, como 880, porque me han informado, el general secretario que se están consiguiendo cajeros, porque son tantos los cajeros que no hay en el mercado los equipos que se requieren", comentó.

"Teníamos programado inaugurar mil en junio, ahora por este problema el compromiso es inaugurar un poco más de 800, equipados y ya funcionando, y el año próximo ya inauguramos todos o todas las sucursales del Banco del Bienestar.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, y por integrantes del Gabinete de Seguridad, el presidente López Obrador señaló que este mismo problema se presenta con la entrega de enseres domésticos para los damnificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas ocurridas el año pasado.

Señaló que todos los refrigerados, estufas, colchones que se producen en el país ya han sido adquiridos y no hay más capacidad de producción de las plantas.

"Es un poco lo que sucede con los enseres para apoyo a damnificados. Todos los refrigeradores, las estufas, los colchones que se producen en México se han adquirido y no hay más capacidad de producción de las plantas", comentó.