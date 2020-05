Por falta de cuotas laborales, al IMSS le interesa la reactivación

Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reconoció que al organismo le interesa la reanudación de las actividades económicas por la pérdida de ingresos que representa que algunos trabajadores y empresas no aporten su cuota laboral.

"Si pensamos en la reactivación, quiere decir que estamos viendo un control de la epidemia. El Instituto está muy interesado en este balance porque vive de las cuotas de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno, estas están íntimamente ligadas al empleo, y si no hay la actividad económica se daña", dijo.

Durante el informe diario de Covid-19, Hernández Ávila presentó las medidas de contención que el IMSS elaboró, de manera preventiva, para antes de la reanudación de actividades no esenciales en las zonas de alto índice de contagios.

En todo momento destacó que "lo primero para el IMSS es la salud y la vida de los trabajadores", pero también a través del pago de cuotas y los ingresos tributarios, se puede ampliar la atención que se da frente a la pandemia.

"Si hay una actividad económica también activamos las cadenas de contagio, recibimos muchos más pacientes de Covid-19 en los hospitales y eso representa un costo humano y también de recursos para el Instituto", añadió.

Entre las recomendaciones que el IMSS emitirá para los centros de trabajo están la sanitización de las instalaciones, otorgarles a los trabajadores equipos de protección e incluso, si se tratase de lugares donde no puede tomarse la sana distancia, "poner una barrera de acrílico para disminuir el riesgo de contagio".

Algunas medidas administrativas serían tener un filtro a la entrada de la empresa, con un cuestionario de síntomas, mantener una jornada escalonada y tener la política de que cualquier trabajador que tenga síntomas tenga la posibilidad de quedarse en casa.

Hernández Ávila también recomendó a las empresas dar capacitación a sus trabajadores sobre las medidas de higiene y prevención que deberán tomar en sus lugares de trabajo, como el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y reconocer, para la parte psicológica, que son medidas temporales mientras se logra el total control de la epidemia.

Cada empresa, de las que reanudarán actividades próximamente, como la industria de la construcción y automotriz, deberá informar al Seguro Social sobre su plan de acción para contener los contagios de Covid-19, antes de iniciar labores.