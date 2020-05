Por falta de internet, joven estudia desde un parque en Yucatán

Desde el parque de Juan Pablo II, al poniente de Mérida, Lissete estudia su curso en línea de segundo de preparatoria. Al no contar con internet en su casa, la joven acude diariamente al parque para aprovechar el internet público, ya que no quiere perder el curso.

Ella señala que su madre, Raquel, la acompaña y permanece entre una y dos horas en el sitio público. Lissete desea pasar al tercero de preparatoria y pese a la contingencia por el Covid-19, continúa con sus estudios.

"No quiero perder el curso, por eso uso el internet público y así voy al día en la clase", apuntó. Ella señala que para que no vaya sola, su mamá la acompaña mientras se conecta y estudia en línea.