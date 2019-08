Por falta de luz, inician clases en el patio de la escuela en Tamaulipas

Debido a la falta de energía eléctrica los alumnos de la primaria Luis Donaldo Colosio iniciaron este lunes el ciclo escolar recibiendo clases en el patio de la escuela.

El plantel tiene una población escolar de 270 alumnos y se ubica en la colonia Liberal, de esta capital.

El subdirector de la escuela, David Alejandro Portales, explicó que "hace aproximadamente un mes un transformador tronó, por ello no contamos con energía eléctrica".

La directora de la primaria realizó los trámites correspondientes ante la Secretaría de Educación para que hubiera solución, pero comenzó el ciclo escolar y siguen sin energía eléctrica.

Esta situación afectó a los alumnos y a las maestras, debido a que no pudieron utilizar los aparatos de aires acondicionados y se tomó la decisión de dar clases en el patio, bajo el techumbre.

"Hoy nos favorece que no haya sol, pero no sabemos que vamos a hacer después. Tendremos que improvisar, porque los salones son un horno", expresó el subdirector Alejandro Portales.

En las últimas semanas el clima ambiental en Ciudad Victoria ha sido de 40 grados centígrados en promedio.

Algunas madres de familia pidieron que las autoridades intervengan para solucionar lo antes posible esta problemática que afecta a muchos niños.

En Ciudad Madero se registró una situación similar en la primaria Carmen Sedrán Alatriste, que se ubica en la colonia Quetzalcóatl.

Dicho plantel no cuenta con energía eléctrica debido a que también explotó un transformador y los alumnos tuvieron que tomar clases al aire libre.

No han sido atendidos sus reclamos por parte de la Comisión Federal de Electricidad.